Кутепов: «Я сам просил играть за «Спартак-2», мне нужна практика»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, что выступал за вторую команду по собственному желанию, чтобы не терять игровой ритм.

«Получил кайф от матча с «Локомотивом». Давно не играл, хотел почувствовать этот ритм. Болельщики, наш стадион – эмоции зашкаливали, конечно.

Играть за «Спартак-2» – моя инициатива? Да, я сам просил выходить за вторую команду, потому что мне нужна практика, игровой тонус.

До матча с «Локомотивом» я провeл несколько игр за «Спартак-2» и считаю, что это помогло мне и в психологическом, и в физическом плане. Я стал увереннее себя чувствовать.

Тяжело, когда у тебя нет игровой практики. Я всегда говорил, что не хочу сидеть на месте. Я хочу играть. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Кутепов.

Футболист выступает за «Спартак» с 2012 года.

В текущем сезоне он провел 4 матча за главную команду.

Контракт Кутепова с клубом истекает следующим летом.

Кутепов: «Хочу чаще играть в старте «Спартака». Я не проиграл еще ни одного дерби»