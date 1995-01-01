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    Кутепов: «Я сам просил играть за «Спартак-2», мне нужна практика»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, что выступал за вторую команду по собственному желанию, чтобы не терять игровой ритм.

    «Получил кайф от матча с «Локомотивом». Давно не играл, хотел почувствовать этот ритм. Болельщики, наш стадион – эмоции зашкаливали, конечно.

    Играть за «Спартак-2» – моя инициатива? Да, я сам просил выходить за вторую команду, потому что мне нужна практика, игровой тонус.

    До матча с «Локомотивом» я провeл несколько игр за «Спартак-2» и считаю, что это помогло мне и в психологическом, и в физическом плане. Я стал увереннее себя чувствовать.

    Тяжело, когда у тебя нет игровой практики. Я всегда говорил, что не хочу сидеть на месте. Я хочу играть. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Кутепов.

    • Футболист выступает за «Спартак» с 2012 года.
    • В текущем сезоне он провел 4 матча за главную команду.
    • Контракт Кутепова с клубом истекает следующим летом.

    Кутепов: «Хочу чаще играть в старте «Спартака». Я не проиграл еще ни одного дерби»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2750

      Бухбух 53 минуты назад

      И за что этому футболеру ЗМС присвоили? Отсиделся за спиной Игнашевича на ЧМ, а щас играет в ФНЛ и гордится этим.

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