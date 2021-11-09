Семин: «Надо ввести правило, чтобы каждый иностранный тренер говорил на русском»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин предложил ввести в РПЛ правило, согласно которому в лиге смогут работать только иностранные специалисты, владеющие русским языком.
«Андрей [Шевченко], прежде всего, знает итальянский язык, поэтому идет тренировать «Дженоа». Много людей, которые к нам приезжают, не знают русский, не все, конечно, но большинство.
Андрей прекрасно знает итальянский менталитет, страну. Это его огромное преимущество. В Италию приглашают тех, кто хорошо знает язык, надо и нам ввести такое правило. Каждый иностранный специалист должен говорить на русском», – сказал Семин.
- Шевченко возглавил «Дженоа» в воскресенье, подписав контракт до 2024 года.
- В 16 командах РПЛ работают 11 российских тренеров и 5 иностранцев.
Источник: «РБ-Спорт»