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    Семин: «Надо ввести правило, чтобы каждый иностранный тренер говорил на русском»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин предложил ввести в РПЛ правило, согласно которому в лиге смогут работать только иностранные специалисты, владеющие русским языком.

    «Андрей [Шевченко], прежде всего, знает итальянский язык, поэтому идет тренировать «Дженоа». Много людей, которые к нам приезжают, не знают русский, не все, конечно, но большинство.

    Андрей прекрасно знает итальянский менталитет, страну. Это его огромное преимущество. В Италию приглашают тех, кто хорошо знает язык, надо и нам ввести такое правило. Каждый иностранный специалист должен говорить на русском», – сказал Семин.

    • Шевченко возглавил «Дженоа» в воскресенье, подписав контракт до 2024 года.
    • В 16 командах РПЛ работают 11 российских тренеров и 5 иностранцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +25944

      Боцман59rus 36 минут назад

      _ и чиновников с силовиками пересадить на АвтоВаз.

      1
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      Рейтинг: +449

      Форвард 79 39 минут назад

      Да и легов тоже без знания языка не подписывать)))
      Глупость какая, это Палыч сидит без работы и бесится что его поезд ушел.
      Если будут такие правила, то к нам будут ехать только неликвидные пустышки, которым для работы в рфпл надо будет только выучить язык, а тренерский навык не так уж и важен

      1
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      Рейтинг: +3795

      FENIX-SL 40 минут назад

      еще че надо?
      остановите его
      такими темпами опорочит совсем свое имя
      а тренер то не плохой был

      2
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      Рейтинг: +529

      Борисыч1 45 минут назад

      Угу, мудрец. А каждый, кто хочет тренировать Рубин, должен знать татарский, соответственно Мордовию - мокшанский и эрзянский. Что-то я не слышал, чтобы Луи Ван Галл, Гвардиола или Райкард знали каталонский.

      6
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      Рейтинг: +381

      Октавиус 49 минут назад

      великий реформатор) типа Венгера, только местного разлива

      1
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      Рейтинг: +4151

      Semenycch 50 минут назад

      В идее талантливого тренера есть здравая мысль, но она совершенно не исполнима.

      1
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      Рейтинг: +577

      shahor 1 час назад

      Н-да,не ожидал от Шпалыча подобной дури-реально же скоморохом себя выставил.Авторитет зарабатывается годами,а теряется за одно мгновение.Свежий пример тому-Юрий Жирков...

      6
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      Рейтинг: +6575

      серега кашин 1 час назад

      бред старпера, сили лучше дома и внуков няньчи, чем несть ахинею

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22003

      bset 1 час назад

      Интересно, знает ли Семин украинский, раз работал в Динамо?)

      7
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      Рейтинг: +1945

      Блямба 1 час назад

      а хто супраць?
      усё толькі за..

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