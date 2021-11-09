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  • Семин: «Надо ввести правило, чтобы каждый иностранный тренер говорил на русском»

Семин: «Надо ввести правило, чтобы каждый иностранный тренер говорил на русском»

9 ноября 2021, 18:35
26

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин предложил ввести в РПЛ правило, согласно которому в лиге смогут работать только иностранные специалисты, владеющие русским языком.

«Андрей [Шевченко], прежде всего, знает итальянский язык, поэтому идет тренировать «Дженоа». Много людей, которые к нам приезжают, не знают русский, не все, конечно, но большинство.

Андрей прекрасно знает итальянский менталитет, страну. Это его огромное преимущество. В Италию приглашают тех, кто хорошо знает язык, надо и нам ввести такое правило. Каждый иностранный специалист должен говорить на русском», – сказал Семин.

  • Шевченко возглавил «Дженоа» в воскресенье, подписав контракт до 2024 года.
  • В 16 командах РПЛ работают 11 российских тренеров и 5 иностранцев.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
Комментарии (26)
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Блямба
1636472432
а хто супраць? усё толькі за..
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серега кашин
1636472869
бред старпера, сили лучше дома и внуков няньчи, чем несть ахинею
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shahor
1636472928
Н-да,не ожидал от Шпалыча подобной дури-реально же скоморохом себя выставил.Авторитет зарабатывается годами,а теряется за одно мгновение.Свежий пример тому-Юрий Жирков...
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Борисыч1
1636473787
Угу, мудрец. А каждый, кто хочет тренировать Рубин, должен знать татарский, соответственно Мордовию - мокшанский и эрзянский. Что-то я не слышал, чтобы Луи Ван Галл, Гвардиола или Райкард знали каталонский.
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Форвард 79
1636474188
Да и легов тоже без знания языка не подписывать))) Глупость какая, это Палыч сидит без работы и бесится что его поезд ушел. Если будут такие правила, то к нам будут ехать только неликвидные пустышки, которым для работы в рфпл надо будет только выучить язык, а тренерский навык не так уж и важен
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Боцман59rus
1636474353
_ и чиновников с силовиками пересадить на АвтоВаз.
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Zlatan2718
1636476906
.. а в Китае по-китайски.. )
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Олег1204
1636477523
Старый пердун опохмелится забыл
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111Hunter111
1636478705
Интересно когда хохлов и азеров тренировал, тоже на их языке разговаривал.
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Plyash
1636479348
Старый маразматик,сиди и воспитывай внуков.Или у тебя их нет?
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