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    Захарян пропустит 2-3 недели из-за травмы бедра

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пропустит ноябрьские матчи сборной России из-за травмы, полученной в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:4).

    «В матче с «Зенитом» Арсен повредил мышцу бедра. Восстановление займeт от двух до трeх недель.

    Здоровья, Заха! Ждeм скорейшего возвращения на поле», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

    • Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 14 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
    • 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
    • За 2 тура до завершения отбора команда Карпина лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +389

      111Hunter111 3 часа назад

      Выздаравливай Арсен,нам еще с кикиморами поквитаться надо.

      1
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      Рейтинг: +3724

      neim > 111Hunter111 1 час назад

      Надо,надо, надо ... ))).

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