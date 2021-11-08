Захарян пропустит 2-3 недели из-за травмы бедра

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пропустит ноябрьские матчи сборной России из-за травмы, полученной в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:4).
«В матче с «Зенитом» Арсен повредил мышцу бедра. Восстановление займeт от двух до трeх недель.
Здоровья, Заха! Ждeм скорейшего возвращения на поле», – сообщили в пресс-службе «Динамо».
- Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 14 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.
- 11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
- За 2 тура до завершения отбора команда Карпина лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.
Источник: официальный сайт «Динамо»