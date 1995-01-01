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    Самошников и Захарян пропустят ноябрьские матчи сборной России, Круговой вызван в команду

    Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным внес изменения в итоговую заявку команды на заключительные игры отбора ЧМ-2022.

    Из состава убрали хавбека «Динамо» Арсена Захаряна и защитника «Рубина» Илью Самошникова. У обоих футболистов травмы.

    Вместо них в сборную приглашен защитник «Зенита» Данил Круговой. Для него это дебютный вызов.

    • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
    • За 2 тура до завершения отбора команда Карпина лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14883

      Garrincha58 3 часа назад

      Зачем отрывать парня из клуба если всё равно играть не будет взяли моду приглашать просто так раньше такого не было лучше бы вместо Захаряна пригласили пятого вратаря, а Круговой наверное будет капитаном в матче с Кипром

      1
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      Рейтинг: +3724

      neim > Garrincha58 1 час назад

      Эту моду "взял" Карпин. И про вратарей и капитанов из той же оперы 😡😡😡 .

      0
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      Рейтинг: +314

      Vitaga 4 часа назад

      потеря. оба игрока основного состава. досадно

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      Рейтинг: +9122

      Fusballer > Vitaga 3 часа назад

      А Круговой их двоих стоит!

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      Рейтинг: +314

      Vitaga > Fusballer 3 часа назад

      про Дзюбу забыл) он один может выйти - за всех)

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      Рейтинг: +9122

      Fusballer > Vitaga 3 часа назад

      Ну, если только как в финальном матче прошлого сезона с Тамбовом игроки соперника расступаться будут.

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