Самошников и Захарян пропустят ноябрьские матчи сборной России, Круговой вызван в команду

Зачем отрывать парня из клуба если всё равно играть не будет взяли моду приглашать просто так раньше такого не было лучше бы вместо Захаряна пригласили пятого вратаря, а Круговой наверное будет капитаном в матче с Кипром
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным внес изменения в итоговую заявку команды на заключительные игры отбора ЧМ-2022.
Из состава убрали хавбека «Динамо» Арсена Захаряна и защитника «Рубина» Илью Самошникова. У обоих футболистов травмы.
Вместо них в сборную приглашен защитник «Зенита» Данил Круговой. Для него это дебютный вызов.