Самошников и Захарян пропустят ноябрьские матчи сборной России, Круговой вызван в команду

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным внес изменения в итоговую заявку команды на заключительные игры отбора ЧМ-2022.

Из состава убрали хавбека «Динамо» Арсена Захаряна и защитника «Рубина» Илью Самошникова. У обоих футболистов травмы.

Вместо них в сборную приглашен защитник «Зенита» Данил Круговой. Для него это дебютный вызов.