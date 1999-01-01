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    Пиоли близок к продлению контракта с «Миланом» с повышением зарплаты

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в скором времени заключит новое соглашение с клубом.

    По информации журналиста Николо Скиры, переговоры между сторонами о продлении контракта до 2024 года находятся на финальной стадии.

    После подписания нового договора зарплата тренера вырастет с 2 до 3 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

    • Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года.
    • По итогам 12 туров команда делит лидерство с «Наполи» в Серии А.
    • Действующий контракт специалиста истекает следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9085

      Fusballer 1 час назад

      Футбольных цыплят по весне нужно считать. Сейчас рано.

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