Пиоли близок к продлению контракта с «Миланом» с повышением зарплаты

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в скором времени заключит новое соглашение с клубом.
По информации журналиста Николо Скиры, переговоры между сторонами о продлении контракта до 2024 года находятся на финальной стадии.
После подписания нового договора зарплата тренера вырастет с 2 до 3 миллионов евро за сезон без учета бонусов.
- Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года.
- По итогам 12 туров команда делит лидерство с «Наполи» в Серии А.
- Действующий контракт специалиста истекает следующим летом.
Источник: Твиттер Николо Скиры