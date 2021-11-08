Пиоли близок к продлению контракта с «Миланом» с повышением зарплаты

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в скором времени заключит новое соглашение с клубом.

По информации журналиста Николо Скиры, переговоры между сторонами о продлении контракта до 2024 года находятся на финальной стадии.

После подписания нового договора зарплата тренера вырастет с 2 до 3 миллионов евро за сезон без учета бонусов.