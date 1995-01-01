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    РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с аутсайдером «Уралом», но продолжает лидировать

    «Зенит» еще никогда не проигрывал «Уралу». В 14-м туре чемпионата России команды обошлись без голов.

    Во втором тайме у гостей был удален Клаудиньо. Он пропустит следующий матч против «Нижнего Новгорода».

    «Зенит» продолжает лидировать, а «Урал» – идти последним.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко (Железнов, 81), Кузьмичeв, Йовичич (Гагнидзе, 70), Бикфалви, Егорычев (Гаджимурадов, 74), Аугустыняк.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий (Малком, 46), Ловрен, Барриос, Вендел (Мостовой, 87), Клаудиньо, Дзюба (Ерохин, 46), Азмун.

    Предупреждения: Егорычев, 20 – Ракицкий, 34; Чистяков, 88.

    Удаления: нет – Клаудиньо, 51.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии30
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      Рейтинг: +11722

      Литейный4 47 секунд назад

      Урал это вам не срамтак. Посильнее будут. Правда свистун Федуна и в этой игре отнял очки у Зенита. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: -107

      Suvorov51 50 секунд назад

      А ЧТО СКАЖЕТ ЖИТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГА НАШ ВОЕННЫЙ КОТОРЫЙ РАЗБИРАЕТСЯ В ФУТБОЛЕ И В ЖИЗНИ. КОТОРЫЙ РЕШАЕТ КТО ЕСТЬ КТО

      0
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      Рейтинг: +25957

      пьяныйхоровод 55 секунд назад

      Опять свинота из секты понабежала с нытьём и проклятиями .

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      Рейтинг: +11722

      Литейный4 2 минуты назад

      Задолбало это свинячее судейство. Уже 3 раз удаляют игрока Зенита за 13 туров. Снова судьи отняли очки у Зенита. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1071

      tushkanlz 2 минуты назад

      В меньшинстве чемпион в атаке играл интересней, чем с Дзюбой. Кто-то много поставил на ничейку... и не прогадал.

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      Рейтинг: -107

      Suvorov51 3 минуты назад

      ДА БОМЖАТНИК ОТСКОЧИЛ. НО ПРИ ТАКОМ СУДЕЙСТВЕ НА БОЛЬШЕЕ РАСЧИТЫВАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ. СУДЬ ВСЕ ТРЕПЕЩУТ ПЕРЕД ПРОМГАЗОМ.А КТО ХОЧЕТ ЛЕШИТСЯ РАБОТЫ

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      Рейтинг: +3268

      Kollljan 4 минуты назад

      Урал молодцы! Удачи в ФНЛ!

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      Рейтинг: +53950

      portero 4 минуты назад

      Сережа молодец!!! выставил трех центральных на игру с командой которая не забивает.... тренер срочно Зениту нужен, Урал это же не Юве...

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      Рейтинг: +9799

      knikos 5 минут назад

      Дзюба в старте , а не Мостовой или Малком - глупее ничего нельзя было придумать .

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      Рейтинг: +4144

      Semenycch > knikos 2 минуты назад

      Совершенно верное решение Семака. Три года подряд Зенит разбивал автобус соперников за счет навесов на Дзюбу и сбросов на Азмуна. А тут выпустили Дзюбу и Азмуна в старте, что совершенно верно, но стали играть низом! Зачем?!!

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      Рейтинг: +9799

      knikos > Semenycch 1 минуту назад

      Ну да . если выпускать Дзюбу , значит надо заваливать штрафную навесами и прострелами . Логично

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      Рейтинг: +12

      Болотные 5 минут назад

      Бомжарня отскочила, заработав очко. А симак вообще днище.

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