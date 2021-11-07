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РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с аутсайдером «Уралом», но продолжает лидировать

7 ноября 2021, 15:51
136

«Зенит» еще никогда не проигрывал «Уралу». В 14-м туре чемпионата России команды обошлись без голов.

Во втором тайме у гостей был удален Клаудиньо. Он пропустит следующий матч против «Нижнего Новгорода».

«Зенит» продолжает лидировать, а «Урал» – идти последним.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко (Железнов, 81), Кузьмичeв, Йовичич (Гагнидзе, 70), Бикфалви, Егорычев (Гаджимурадов, 74), Аугустыняк.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий (Малком, 46), Ловрен, Барриос, Вендел (Мостовой, 87), Клаудиньо, Дзюба (Ерохин, 46), Азмун.

Предупреждения: Егорычев, 20 – Ракицкий, 34; Чистяков, 88.

Удаления: нет – Клаудиньо, 51.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Зенит
Комментарии (136)
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slavа0508
1636289668
Молодцы Уральцы , щёлкнули слегка Питеру по носу !!!!Удачи дальше ,,,
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Ziklop
1636289716
каким идиотом надо быть , чтоб ставить труп Дзюбу в старт, долбень Семак на последние 20 минут Дзюбу ставь.
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Из Твери Леха
1636289889
Я не пойму это дог или стечение обстоятельств (усталый Зенит после Юве+ Дзюба в старте)?
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knikos
1636289910
Дзюба в старте , а не Мостовой или Малком - глупее ничего нельзя было придумать .
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portero
1636289949
Сережа молодец!!! выставил трех центральных на игру с командой которая не забивает.... тренер срочно Зениту нужен, Урал это же не Юве...
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Старикан
1636290378
А что майки уже штампуют? Кто крайний за ними?
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zra78
1636290393
Вот и наш шампиньон, когда судья не на полную катушку подсуживает бздениту и...
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Блямба
1636290471
Раззевалось чемпионское хлебало. Возомнило,возвело и ..поимело.. Как вообще не прое..ало..? Все- придурки. Всё -по делу.
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BarStep
1636292063
Бесспорно, Зенит отыграл безобразно плохо, причём все, от Семака до Кержакова.. Но! Я отметил для себя оччень интересную тенденцию, всегда, когда Зенит играет подобным образом - вдруг включаются судейки и максимально плотно начинают помогать противоборствующей команде (принципиально формально к нарушениям со стороны игроков Зенита и очень благосклонно к нарушениям соперников). И всё же! Назло всем скулящим, Зенит опять станет чемпионом!!
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Блямба
1636293526
ещё раз (последний)) гавкну.и заткнусь.. Вот эта..ничейная пощёчина в разы обидней славного подсрачника в Турине.
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