РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с аутсайдером «Уралом», но продолжает лидировать

«Зенит» еще никогда не проигрывал «Уралу». В 14-м туре чемпионата России команды обошлись без голов.
Во втором тайме у гостей был удален Клаудиньо. Он пропустит следующий матч против «Нижнего Новгорода».
«Зенит» продолжает лидировать, а «Урал» – идти последним.
Россия. РПЛ. 14-й тур
Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко (Железнов, 81), Кузьмичeв, Йовичич (Гагнидзе, 70), Бикфалви, Егорычев (Гаджимурадов, 74), Аугустыняк.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий (Малком, 46), Ловрен, Барриос, Вендел (Мостовой, 87), Клаудиньо, Дзюба (Ерохин, 46), Азмун.
Предупреждения: Егорычев, 20 – Ракицкий, 34; Чистяков, 88.
Удаления: нет – Клаудиньо, 51.