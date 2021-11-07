РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с аутсайдером «Уралом», но продолжает лидировать

«Зенит» еще никогда не проигрывал «Уралу». В 14-м туре чемпионата России команды обошлись без голов.

Во втором тайме у гостей был удален Клаудиньо. Он пропустит следующий матч против «Нижнего Новгорода».

«Зенит» продолжает лидировать, а «Урал» – идти последним.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко (Железнов, 81), Кузьмичeв, Йовичич (Гагнидзе, 70), Бикфалви, Егорычев (Гаджимурадов, 74), Аугустыняк.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий (Малком, 46), Ловрен, Барриос, Вендел (Мостовой, 87), Клаудиньо, Дзюба (Ерохин, 46), Азмун.

Предупреждения: Егорычев, 20 – Ракицкий, 34; Чистяков, 88.

Удаления: нет – Клаудиньо, 51.

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