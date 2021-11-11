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Судьи
Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
Помощники:
Алексей Стипиди, Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Амелин AVAR - Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Зуев
Материалы

Урал - Зенит

07.11.2021, Воскресенье, 14:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 14 тур Урал - Зенит
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
17 тур
5 декабря, суббота 19:00 Зенит 5:1 Урал
8 тур
19 сентября, суббота 16:30 Урал 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
14 марта, суббота 16:30 Зенит 7:1 Урал
12 тур
6 октября, воскресенье 11:30 Урал 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
2 марта, суббота 11:30 Урал 0:1 Зенит
4 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Зенит 4:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
2 декабря, суббота 14:00 Зенит 2:1 Урал
5 тур
9 августа, среда 17:30 Урал 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
22 апреля, суббота 14:00 Зенит 2:0 Урал
10 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Урал 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 16:30 Зенит 3:0 Урал
2 тур
26 июля, воскресенье 13:30 Урал 1:4 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
7 марта, суббота 19:00 Зенит 3:0 Урал
3 тур
13 августа, среда 17:30 Урал 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
6 декабря, пятница 20:00 Зенит 2:1 Урал
14 тур
26 октября, суббота 17:00 Урал 1:2 Зенит
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Урал 1:3 Зенит
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Зенит 1:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 11 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Урал
Первый этап, 6 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Урал 1:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 8 ноября 2021, 10:33

    ужасная игра Зенита показала его слабость и бесхребетность.

    0
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 7 ноября 2021, 16:06

    Бездарная игра Зенита.В очередной раз.Не слишком-ли захвалили Семака в последнее время,пророча ему пост гл.тренера сборной?...

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    Рейтинг: +490

    andruhs > Кобальт 7 ноября 2021, 21:41

    Ты прав брателла....
    Как говорил ослик Иа: "грустное зрелище, душераздирающее зрелище..."

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich > Кобальт 8 ноября 2021, 10:32

    абсолютно согласен ... если бы еще и Ракицкого удалили, Зенит мог и проиграть аутсайдеру.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 7 ноября 2021, 15:54

    Тренерский гений Шалимова нашел решение, как в большинстве не проиграть вялому Зениту

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    Рейтинг: +959

    matvei_72 7 ноября 2021, 15:54

    в очередной раз Зенит просрал очки...миллионеры чмошные...позор...

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 7 ноября 2021, 15:43

    чем дольше смотрю эту тягомотину, тем больше крепнет ощущение вселенского договорняка. Чемпион рвет в клочья топ конкурентов и сливает матчи командам, занимающим последнее место.

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    Рейтинг: +733

    xrrrx > BoaSnake 7 ноября 2021, 15:48

    судя по этому матчу игры с динамо и спартаком были случайностью

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха 7 ноября 2021, 15:37

    ну тут нули. тухло

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 7 ноября 2021, 15:25

    Классический вариант для Малкома - удар в никуда (по нашему, по бразильски).

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 7 ноября 2021, 15:17

    Клаудиньо: раз не выгнали Ракицкого, значит и мне можно, даже
    шипами сопернику.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 7 ноября 2021, 15:16

    Да, после Турина смотреть на это невыносимо тоскливо, вернулись в родное болото РПЛ.

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    Рейтинг: +4829

    Блямба 7 ноября 2021, 15:12

    Кто там про Панина?))
    Хана Уралу .

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