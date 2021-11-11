Урал - Зенит

ужасная игра Зенита показала его слабость и бесхребетность.
|17 тур
|5 декабря, суббота
|19:00
|Зенит
|5:1
|Урал
|8 тур
|19 сентября, суббота
|16:30
|Урал
|1:1
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
ужасная игра Зенита показала его слабость и бесхребетность.
Бездарная игра Зенита.В очередной раз.Не слишком-ли захвалили Семака в последнее время,пророча ему пост гл.тренера сборной?...
абсолютно согласен ... если бы еще и Ракицкого удалили, Зенит мог и проиграть аутсайдеру.
чем дольше смотрю эту тягомотину, тем больше крепнет ощущение вселенского договорняка. Чемпион рвет в клочья топ конкурентов и сливает матчи командам, занимающим последнее место.
ну тут нули. тухло
Клаудиньо: раз не выгнали Ракицкого, значит и мне можно, даже
шипами сопернику.