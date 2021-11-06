Шиманьски, Грулев и Тюкавин – в старте «Динамо» на игру с «Краснодаром»; Гончаренко выпустит Кайо, Крыховяка и Ионова

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 14-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулев, Тюкавин.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Спайич, Ионов, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла.
- Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
- Начало – в 16:30 мск.
- «Динамо» идет на 4-м месте в таблице РПЛ, «Краснодар» – на 6-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ