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    Шиманьски, Грулев и Тюкавин – в старте «Динамо» на игру с «Краснодаром»; Гончаренко выпустит Кайо, Крыховяка и Ионова

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 14-го тура чемпионата России.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулев, Тюкавин.

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Спайич, Ионов, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла.

    • Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Динамо» идет на 4-м месте в таблице РПЛ, «Краснодар» – на 6-м.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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