Главные новости дня. «Спартак» ищет нового тренера; Хайкин может перейти в АПЛ

Агент Трабукки: «Спартак» ищет нового тренера, это не секрет».

Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА.

«Уотфорд» и «Норвич» интересуются Хайкиным. У вратаря сборной России есть английский паспорт.

«СЭ»: «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым о продлении контракта до 2025 года.

«Аль-Садд» объявил об уходе Хави в «Барселону».

Metaratings: «Рубин» возобновил интерес к Кучаеву.

«Астана» объявила об отставке Тихонова.

Агент Карреры: «Пару недель назад Массимо отказал клубу РПЛ».

«Спартак»: «Смородской придется отвечать за слова, что мы клуб расистов».

RTP: France Football уведомил Месси, что он получит «Золотой мяч».