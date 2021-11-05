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  • Главные новости дня. «Спартак» ищет нового тренера; Хайкин может перейти в АПЛ

Главные новости дня. «Спартак» ищет нового тренера; Хайкин может перейти в АПЛ

5 ноября 2021, 23:18
1

Агент Трабукки: «Спартак» ищет нового тренера, это не секрет».

Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА.

«Уотфорд» и «Норвич» интересуются Хайкиным. У вратаря сборной России есть английский паспорт.

«СЭ»: «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым о продлении контракта до 2025 года.

«Аль-Садд» объявил об уходе Хави в «Барселону».

Metaratings: «Рубин» возобновил интерес к Кучаеву.

«Астана» объявила об отставке Тихонова.

Агент Карреры: «Пару недель назад Массимо отказал клубу РПЛ».

«Спартак»: «Смородской придется отвечать за слова, что мы клуб расистов».

RTP: France Football уведомил Месси, что он получит «Золотой мяч».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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моэм
1636168973
Хайкин-может !...главное чтобы не послали оттуда куда придёт ...сам то автор перекинулся с Хайкиным хотя бы парой слов ?....ведь на каком то основании автор подумал , что Хайкин , пойдёт туда не знаю куда.
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