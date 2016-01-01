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    «Аль-Садд» объявил об уходе Хави в «Барселону»

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».

    Катарский клуб объявил об уходе 41-летнего специалиста после выплаты каталонцами суммы отступных за него.

    • Хави – воспитанник «Барсы».
    • За 2,5 года тренерской карьеры он выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом».
    • Испанец заменит уволенного Рональда Кумана.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Аль-Садда»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      nino09 12 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +38125

      Project Бабангида 1 час назад

      немного перманентного позора ему не повредит.
      теперь в погоне за контролем мяча будет трудно про ворота не забыть

      1
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      Рейтинг: +396

      jek718875 1 час назад

      В.ГАЗАЕВ,в трансе,он надеялся,что его пригласят в БАРСЕЛОНУ

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