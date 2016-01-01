«Аль-Садд» объявил об уходе Хави в «Барселону»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».
Катарский клуб объявил об уходе 41-летнего специалиста после выплаты каталонцами суммы отступных за него.
- Хави – воспитанник «Барсы».
- За 2,5 года тренерской карьеры он выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом».
- Испанец заменит уволенного Рональда Кумана.