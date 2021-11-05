Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым о продлении контракта до 2025 года

«СЭ»: «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым о продлении контракта до 2025 года

5 ноября 2021, 12:28
28

«Спартак» хочет пописать новый контракт с защитником Николаем Рассказовым.

По информации «СЭ», столичный клуб ведет переговоры с 23-летним игроком о продлении контракта до конца сезона-2024/25. Клуб намерен сохранить игрока, несмотря на трансфер полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича.

Действующее соглашение Рассказова с клубом истекает летом 2022 года. В январе у него появится возможность вести переговоры с другими клубами.

  • В этом сезоне Рассказов провел 11 матчей в РПЛ и сделал голевую передачу.
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Блямба
1636106405
Вообще-то там уже "восстание машин" по плану.. Две тыщи человек по всей Земле и Коленька Рассказов.
Ответить
JTherry
1636109679
на "утку" не похоже... но надеюсь, что продление контракта под последующую продажу, а не про бесплатный уход свободным агентом...
Ответить
Frankfurt Am Main
1636115243
издевательство, специально чтоли продлевают на успех конкурентов.
Ответить
AЛЕКС73
1636116308
шокирующая новость )))))))))))))))))))
Ответить
rash1959
1636117022
В контракте указано сколько ОН будет приплачивать Спартаку?
Ответить
oyabun
1636118791
Можно рассчитывают что будет расти и избавляться от своих ошибок? Иначе я не понимаю смысла его оставлять.
Ответить
momwig_
1636119385
Это просто сюр какой-то
Ответить
моэм
1636121667
Трезво судя Рассказов вполне соответствует тому 9 месту , которое занимает Спартак , и если они не собираются идти выше , тогда всё в норме ... но контракт будет заключён минимум на 2 года +1 и тут от планов Спартака "сидеть" в средине таблицы меня берёт оторопь ...кстати это же подтверждает и "усиление" в виде Хлусевича....с другой стороны мы привыкли что Спартак иных целей , кроме 1 места, не ставит...от анализа таких манёвров в кадровой политике "мяса" мозги становятся раком
Ответить
житель СПб
1636127399
У него есть стоимость? И она - рыночная?
Ответить
zigbert
1636131002
Подписать Рассказова обязательно надо. А там уж как получится.
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
3
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
1
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
5
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
22
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
1
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
22
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
17
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
9
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
23
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
19
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+