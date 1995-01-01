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    «СЭ»: «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым о продлении контракта до 2025 года

    «Спартак» хочет пописать новый контракт с защитником Николаем Рассказовым.

    По информации «СЭ», столичный клуб ведет переговоры с 23-летним игроком о продлении контракта до конца сезона-2024/25. Клуб намерен сохранить игрока, несмотря на трансфер полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича.

    Действующее соглашение Рассказова с клубом истекает летом 2022 года. В январе у него появится возможность вести переговоры с другими клубами.

    • В этом сезоне Рассказов провел 11 матчей в РПЛ и сделал голевую передачу.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии15
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      Рейтинг: +18124

      JTherry 1 минуту назад

      на "утку" не похоже... но надеюсь, что продление контракта под последующую продажу, а не про бесплатный уход свободным агентом...

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      Рейтинг: +5204

      Давид59 4 минуты назад

      Рассказов - самый приемлемый вариант для нападения Зенита. Сохраните его пожалуйста!

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      Рейтинг: +7053

      Старикан 32 минуты назад

      И Максименко не забудьте!

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      Рейтинг: +10

      dydy12 53 минуты назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +1697

      Блямба 55 минут назад

      Вообще-то там уже "восстание машин" по плану..
      Две тыщи человек по всей Земле и
      Коленька Рассказов.

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      Рейтинг: +349

      SLADE2019 1 час назад

      Идет открытое издевательство на болельщиками. Хотя есть маленькая надежда, что это вброс.

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      Рейтинг: +2363

      FRZZ 1 час назад

      На безрыбье и рак рыба.

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      Рейтинг: +3544

      tarasofka 1 час назад

      как болельщик зенита - я только "за"))
      лучший игрок спартака за последнее десятилетие :D

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      Рейтинг: +3563

      Бомбардиръ 1 час назад

      А может у Заремы свой гарем?)

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      Рейтинг: +400

      Форвард 79 1 час назад

      А Кутепова продлевать будут)))

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