«СЭ»: «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым о продлении контракта до 2025 года

«Спартак» хочет пописать новый контракт с защитником Николаем Рассказовым.

По информации «СЭ», столичный клуб ведет переговоры с 23-летним игроком о продлении контракта до конца сезона-2024/25. Клуб намерен сохранить игрока, несмотря на трансфер полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича.

Действующее соглашение Рассказова с клубом истекает летом 2022 года. В январе у него появится возможность вести переговоры с другими клубами.