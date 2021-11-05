«СЭ»: «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым о продлении контракта до 2025 года

«Спартак» хочет пописать новый контракт с защитником Николаем Рассказовым.
По информации «СЭ», столичный клуб ведет переговоры с 23-летним игроком о продлении контракта до конца сезона-2024/25. Клуб намерен сохранить игрока, несмотря на трансфер полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича.
Действующее соглашение Рассказова с клубом истекает летом 2022 года. В январе у него появится возможность вести переговоры с другими клубами.
- В этом сезоне Рассказов провел 11 матчей в РПЛ и сделал голевую передачу.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»