RTP: France Football уведомил Месси, что он получит «Золотой мяч»

Французский журнал France Football подвел итоги голосования на «Золотой мяч» в этом году. Оказалось, что трофей получит нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, о чем редакция журнала уже уведомила игрока. Об этом пишут в Португалии.
Вручение награды состоится 29 ноября в Париже.
- Это будет 7-й «Золотой мяч» для Месси.
- В этом году Месси впервые взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки.
- Также в 2021 году Месси впервые в карьере сменил клуб.
Месси посетил клинику в Мадриде из-за проблем с задней поверхностью бедра
Источник: RTP
Gортугальский международный общественный телеканал. Аудитория в инстаграме - более 169 тысяч подписчиков.