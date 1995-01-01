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    RTP: France Football уведомил Месси, что он получит «Золотой мяч»

    Французский журнал France Football подвел итоги голосования на «Золотой мяч» в этом году. Оказалось, что трофей получит нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, о чем редакция журнала уже уведомила игрока. Об этом пишут в Португалии.

    Вручение награды состоится 29 ноября в Париже.

    • Это будет 7-й «Золотой мяч» для Месси.
    • В этом году Месси впервые взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки.
    • Также в 2021 году Месси впервые в карьере сменил клуб.

    Месси посетил клинику в Мадриде из-за проблем с задней поверхностью бедра

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    Источник: RTP

    Gортугальский международный общественный телеканал. Аудитория в инстаграме - более 169 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 20:04
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4695

      polt 3 минуты назад

      Все покупается, все продается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Arturashvilli 6 минут назад

      Разве за переход в ПСЖ дают ЗМ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -184

      СуперПАВ9 17 минут назад

      Плач кристинка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8876

      Fusballer 17 минут назад

      Да ну нафиг! ЗМ в топку!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10864

      Cleaner 18 минут назад

      ЗА ЧТО????????????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -184

      СуперПАВ9 > Cleaner 16 минут назад

      Членел?

      0
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      Рейтинг: +379

      Октавиус > Cleaner 16 минут назад

      за то, что вручают в Париже) других аргументов не существует в природе

      2
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      Рейтинг: +512

      Damir07 18 минут назад

      По-моему это сейчас уже продажные стал ЗМ уже не заслуги дают а по имени

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +512

      Damir07 19 минут назад

      За что он получит золотой мяч? За то что в французский чемпионат перешёл? Это не справедливо очень даже люди которые ЛЧ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ выиграли не получают а тот кто выиграл какой то кубок в другом континенте получает почему тогда когда евро Криштиану выиграл вы ему не дали это не честно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +801

      Юрэс 20 минут назад

      С........яли !!!!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +398

      jek718875 25 минут назад

      Брехня,ЛЕВАНДОВСКИЙ получит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1737

      Блямба 26 минут назад

      I chuj,Kurwa..
      Громко прошептал Левандовски.

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