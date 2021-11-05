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RTP: France Football уведомил Месси, что он получит «Золотой мяч»

5 ноября 2021, 20:04
33

Французский журнал France Football подвел итоги голосования на «Золотой мяч» в этом году. Оказалось, что трофей получит нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, о чем редакция журнала уже уведомила игрока. Об этом пишут в Португалии.

Вручение награды состоится 29 ноября в Париже.

  • Это будет 7-й «Золотой мяч» для Месси.
  • В этом году Месси впервые взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки.
  • Также в 2021 году Месси впервые в карьере сменил клуб.

Месси посетил клинику в Мадриде из-за проблем с задней поверхностью бедра

Источник: RTP

Gортугальский международный общественный телеканал. Аудитория в инстаграме - более 169 тысяч подписчиков.

Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (33)
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Блямба
1636132661
I chuj,Kurwa.. Громко прошептал Левандовски.
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Arturashvilli
1636133843
Разве за переход в ПСЖ дают ЗМ?
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insider_retro
1636134466
Как-то всё это на тоненького, с душком и с плохим послевкусием...
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Play
1636138770
Ну если Месси действительно получит ЗМ в этом году, то можно будет смело утверждать, что с этой премией покончено. Человек почти пол года уже как в футбол практически не играет получит награду, в то время как некоторые игроки продолжают по 2-3 мяча забивать и раздавать по сотне точных передач почти в каждом матче.
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ARSteven89
1636139412
Вроде недавно в сеть были слиты результаты этого голосования и победил Левандовски, что было бы справедливее.
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LiveChelsea
1636139445
За что?
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Maxi_7
1636139516
Если это правда, то на месте других игроков я бы тупо не приезжал на это мероприятие, пускай ему вручают при пустом зале а потом он хоть обсосется в засос со всеми своими золотыми мячами, ведь всем будет плевать... а вообще, после того как позапрошлом году обокрали Ван Дейка я уже ничему не удивлюсь...
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житель СПб
1636140743
Бред! Это при сказочных Роналду, Левандовски... Коррупция?
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CSKA471
1636141692
Бред полнейший, при всем уважении Лео не заслудивает сейчас
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Sergey9999
1636141729
Если ЗМ получить Месси, то справедливость уже в спорте нету, здесь только мафия и всё... Левандовский и Бензема заслуживают ЗМ.
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