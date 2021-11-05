RTP: France Football уведомил Месси, что он получит «Золотой мяч»

Французский журнал France Football подвел итоги голосования на «Золотой мяч» в этом году. Оказалось, что трофей получит нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, о чем редакция журнала уже уведомила игрока. Об этом пишут в Португалии.

Вручение награды состоится 29 ноября в Париже.

Это будет 7-й «Золотой мяч» для Месси.

В этом году Месси впервые взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки.

Также в 2021 году Месси впервые в карьере сменил клуб.

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