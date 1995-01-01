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    Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после очередной еврокубковой недели.

    Отставание от Шотландии выросло до 0,618 балла. В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» сыграл вничью с «Брондбю» (1:1), а «Селтик» обыграл «Ференцварош» (3:2). «Локомотив» и «Спартак» с одинаковым счетом 1:1 сыграли вничью с «Галатасараем» и «Лестером».

    • Шотландия идет на 9-м месте в таблице коэффициентов с 32,7 балла.
    • Россия набрала 32,082 балла и идет 10-й.
    • Украина занимает 11-ю строчку с 31,4 балла.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurocups

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    Сегодня, 08:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2765

      Derzkiy1 1 час назад

      Такими темпами в лч команды попадать не будут

      0
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      Рейтинг: +1321

      PNZ1985 > Derzkiy1 59 минут назад

      ну и отлично, че позориться, пусть в ЛЕ ЛК шары гоняют

      0
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      Рейтинг: +1277

      Хейтер Аларм > Derzkiy1 43 минуты назад

      Какой смысл в ЛЧ попадать, если даже Зенит, наш вечный чемпион, в ней полный 0

      0
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      Рейтинг: +5480

      Из Твери Леха > Derzkiy1 32 минуты назад

      и правильно. нехрен им там делать, ЛЧ нужно заслужить как это Ростов делал.

      0
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      Рейтинг: +14849

      Garrincha58 1 час назад

      кто следующий нас вздр...ит????

      0
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      Рейтинг: +3758

      FENIX-SL 2 часа назад

      АХАХАХАХАХАХАХА

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