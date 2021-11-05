Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после очередной еврокубковой недели.
Отставание от Шотландии выросло до 0,618 балла. В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» сыграл вничью с «Брондбю» (1:1), а «Селтик» обыграл «Ференцварош» (3:2). «Локомотив» и «Спартак» с одинаковым счетом 1:1 сыграли вничью с «Галатасараем» и «Лестером».
- Шотландия идет на 9-м месте в таблице коэффициентов с 32,7 балла.
- Россия набрала 32,082 балла и идет 10-й.
- Украина занимает 11-ю строчку с 31,4 балла.
Источник: Eurocups