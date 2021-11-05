Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после очередной еврокубковой недели.

Отставание от Шотландии выросло до 0,618 балла. В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» сыграл вничью с «Брондбю» (1:1), а «Селтик» обыграл «Ференцварош» (3:2). «Локомотив» и «Спартак» с одинаковым счетом 1:1 сыграли вничью с «Галатасараем» и «Лестером».