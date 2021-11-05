Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

5 ноября 2021, 08:48
13

Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после очередной еврокубковой недели.

Отставание от Шотландии выросло до 0,618 балла. В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» сыграл вничью с «Брондбю» (1:1), а «Селтик» обыграл «Ференцварош» (3:2). «Локомотив» и «Спартак» с одинаковым счетом 1:1 сыграли вничью с «Галатасараем» и «Лестером».

  • Шотландия идет на 9-м месте в таблице коэффициентов с 32,7 балла.
  • Россия набрала 32,082 балла и идет 10-й.
  • Украина занимает 11-ю строчку с 31,4 балла.

Источник: Eurocups
Россия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-лига
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1636093251
кто следующий нас вздр...ит????
Ответить
Derzkiy1
1636095201
Такими темпами в лч команды попадать не будут
Ответить
kiop
1636095337
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
Алекс636363
1636104593
уйдет коэффициент 12,6 в следующем году, и мы падаем на 18 место. в лигу чемпионов - только через квалификацию
Ответить
Ганнибал Лектор
1636111992
На данный момент хохлы ближе к нам, чем мы к Шотландии. Поэтому надо смотреть, как сало играет, а не на волынки.
Ответить
JTherry
1636114021
только в ЛЕ и показывают российские клубы (Спартак и Локо) более или менее достойную игру, а в ЛЧ и ЛК - отсасывают (зенит, рубин и сучи)... в следующем сезоне - в ЛЧ и ЛК будем заходить через квалификацию (при спонсорстве газпрёма ЛЧ), а победа в Кубке РФ никаких дивидендов для игр в еврокубках не принесет...((
Ответить
dalermr
1636122739
Жесть, если раньше хотя бы с Португалией боролись за место выше, то теперь уже и Шотландию не догнать. Позор!
Ответить
моэм
1636143508
Ровно через год будет такой же заголовок ... только вместо Шотландия будет написано Швеция ....а через 2 года даже заглядывать страшно...ну и не будем пока портить себе аппетит.
Ответить
alp
1636150266
я устал следить... кто нибудь подскажите, мы уже достигли дна?
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
3
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
1
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
5
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
22
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
1
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
22
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
16
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
9
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
23
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
19
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+