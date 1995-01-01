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    Гисдоль – об 1:1 с «Галатасараем»: «Закономерный результат. «Локомотив» показал мужскую игру»

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:1).

    «Сегодня я особенно счастлив – вернулась настоящая футбольная атмосфера. Два года мы были лишены возможности играть такие настоящие матчи с болельщиками.

    На стадионе была сумасшедшая атмосфера. Ни в коем случае не могу сказать, что моя молодая команда испугалась этой атмосферы, наоборот.

    Могу сказать, что моя команда показала мужскую, решительную игру. Второй тайм получился менее организованным, мы потеряли контроль над игрой, но это то, над чем мы будем работать в ближайшие недели и месяцы.

    Могу сказать, что у обеих команд были возможности победить, поэтому ничья – закономерный результат», – сказал Гисдоль.

    • «Локомотив» занимает последнее место в группе E Лиги Европы.
    • В активе москвичей 2 очка в 4 турах.
    • Столичный клуб не побеждает в еврокубках 15 матчей подряд.

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    Источник: ТАСС

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