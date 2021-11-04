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  • Шварц подтвердил мышечную травму у Захаряна. Он рискует пропустить игры сборной

Шварц подтвердил мышечную травму у Захаряна. Он рискует пропустить игры сборной

4 ноября 2021, 20:17
1

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

Ранее «Матч ТВ» сообщал о мышечной травме 18-летнего футболиста, из-за которой он рискует пропустить ноябрьские матчи сборной России.

«У Захаряна была мышечная травма. Он не принимает участие в командных тренировках. Насколько быстро пройдет его восстановление, пока не можем сказать.

Он в любом случае пропустил бы матч [с «Краснодаром»], так как у него перебор желтых карточек», – сказал Шварц.

  • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
  • Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 14 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Захарян Арсен Шварц Сандро
Комментарии (1)
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Форвард 79
1636097057
Если честно, то на мой взгляд сыроват он еще для основной сборной, ему бы годик или два за молодежку отбегать, там он сейчас явно нужнее. Скорейшего ему восстановления!
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