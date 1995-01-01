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    Шварц подтвердил мышечную травму у Захаряна. Он рискует пропустить игры сборной

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

    Ранее «Матч ТВ» сообщал о мышечной травме 18-летнего футболиста, из-за которой он рискует пропустить ноябрьские матчи сборной России.

    «У Захаряна была мышечная травма. Он не принимает участие в командных тренировках. Насколько быстро пройдет его восстановление, пока не можем сказать.

    Он в любом случае пропустил бы матч [с «Краснодаром»], так как у него перебор желтых карточек», – сказал Шварц.

    • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
    • Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 14 матчей, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -134

      Suvorov51 1 час назад

      ДА НЕ ГОТОВ ОН ИГРАТЬ ЗА СБОРНУЮ. СЛАБ ЕЩЕ.ГОДА ТАК ЧЕРЕЗ 2-3 ПУСТЬ ПОКА В КЛУБЕ ПОПОТЕЕТ

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