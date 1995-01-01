Шварц подтвердил мышечную травму у Захаряна. Он рискует пропустить игры сборной

ДА НЕ ГОТОВ ОН ИГРАТЬ ЗА СБОРНУЮ. СЛАБ ЕЩЕ.ГОДА ТАК ЧЕРЕЗ 2-3 ПУСТЬ ПОКА В КЛУБЕ ПОПОТЕЕТ
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.
Ранее «Матч ТВ» сообщал о мышечной травме 18-летнего футболиста, из-за которой он рискует пропустить ноябрьские матчи сборной России.
«У Захаряна была мышечная травма. Он не принимает участие в командных тренировках. Насколько быстро пройдет его восстановление, пока не можем сказать.
Он в любом случае пропустил бы матч [с «Краснодаром»], так как у него перебор желтых карточек», – сказал Шварц.