Судья Федотов: «Карасев пока лучший в Европе. Он дойдет до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать цирк»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о перспективах арбитра Сергея Карасева получить назначение на финал Лиги чемпионов.

«Карасeв на фоне остальных арбитров отсудил хорошо – по 11-метровому в ворота «Бешикташа» у меня вопросов нет, защитник просто играл в спину. Вторая жeлтая Жозефу – тоже по делу.

Карасeв дойдeт до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать такой цирк. Тем более финал турнира в Санкт-Петербурге.

Главное – продолжить работать на том же уровне. Пока он лучший в Европе – Маккели и Оливер устраивают клоунаду, Брих вроде бы вернулся, но это ещe не точно, куда-то пропал Чакыр. Так что шансы у Карасeва хорошие», – сказал Федотов.