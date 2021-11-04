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  • Судья Федотов: «Карасев пока лучший в Европе. Он дойдет до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать цирк»

Судья Федотов: «Карасев пока лучший в Европе. Он дойдет до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать цирк»

4 ноября 2021, 17:43
8

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о перспективах арбитра Сергея Карасева получить назначение на финал Лиги чемпионов.

«Карасeв на фоне остальных арбитров отсудил хорошо – по 11-метровому в ворота «Бешикташа» у меня вопросов нет, защитник просто играл в спину. Вторая жeлтая Жозефу – тоже по делу.

Карасeв дойдeт до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать такой цирк. Тем более финал турнира в Санкт-Петербурге.

Главное – продолжить работать на том же уровне. Пока он лучший в Европе – Маккели и Оливер устраивают клоунаду, Брих вроде бы вернулся, но это ещe не точно, куда-то пропал Чакыр. Так что шансы у Карасeва хорошие», – сказал Федотов.

  • Карасев работал на 6 матчах Евро-2020.
  • В августе он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
  • В РПЛ Карасев судит с 2008 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Карасев Сергей Федотов Игорь
Комментарии (8)
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Frankfurt Am Main
1636037211
Ну хотябы Карасёв в финале сыграет, если бомжи обтекают из года в год
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kliker
1636042001
Что он несёт? Вся турция поливает судейство Карасёва после матча.
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GoLenaStop
1636043164
Пусть хоть кто-то из наших дойдёт до финала на футбольном поле....
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kiod5
1636045007
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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ARSteven89
1636046621
Да всё уже давно оговорено! Газпром - титульный спонсор ЛЧ. Финал в Питере пролоббирован спонсором, а в дополнение может быть предоставлена возможность делегировать лучшую российскую бригаду арбитров. Карасёву просто нужно доработать без фатальных ошибок на таком уровне до конца евросезона и вуаля! КраСава и Коммент.Шоу уже пропиарили для лоска)))
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paracetamol
1636094771
Европейские судьи продолжат устраивать цирк? Люди гибнут за металл, это давно известно!
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Hektor 84
1636215442
Карась тот еще клоун, как и ты.
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