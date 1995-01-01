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    Судья Федотов: «Карасев пока лучший в Европе. Он дойдет до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать цирк»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о перспективах арбитра Сергея Карасева получить назначение на финал Лиги чемпионов.

    «Карасeв на фоне остальных арбитров отсудил хорошо – по 11-метровому в ворота «Бешикташа» у меня вопросов нет, защитник просто играл в спину. Вторая жeлтая Жозефу – тоже по делу.

    Карасeв дойдeт до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать такой цирк. Тем более финал турнира в Санкт-Петербурге.

    Главное – продолжить работать на том же уровне. Пока он лучший в Европе – Маккели и Оливер устраивают клоунаду, Брих вроде бы вернулся, но это ещe не точно, куда-то пропал Чакыр. Так что шансы у Карасeва хорошие», – сказал Федотов.

    • Карасев работал на 6 матчах Евро-2020.
    • В августе он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
    • В РПЛ Карасев судит с 2008 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1088

      Frankfurt Am Main 47 минут назад

      Ну хотябы Карасёв в финале сыграет, если бомжи обтекают из года в год

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