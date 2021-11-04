Судья Федотов: «Карасев пока лучший в Европе. Он дойдет до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать цирк»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о перспективах арбитра Сергея Карасева получить назначение на финал Лиги чемпионов.
«Карасeв на фоне остальных арбитров отсудил хорошо – по 11-метровому в ворота «Бешикташа» у меня вопросов нет, защитник просто играл в спину. Вторая жeлтая Жозефу – тоже по делу.
Карасeв дойдeт до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать такой цирк. Тем более финал турнира в Санкт-Петербурге.
Главное – продолжить работать на том же уровне. Пока он лучший в Европе – Маккели и Оливер устраивают клоунаду, Брих вроде бы вернулся, но это ещe не точно, куда-то пропал Чакыр. Так что шансы у Карасeва хорошие», – сказал Федотов.
- Карасев работал на 6 матчах Евро-2020.
- В августе он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
- В РПЛ Карасев судит с 2008 года.
Источник: «Чемпионат»