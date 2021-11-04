«Зенит» может допустить женщин и детей на закрытый сектор «Виража»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» имеет право допустить женщин и детей до 12 лет на закрытый сектор «Газпром Арены» в матче с «Нижним Новгородом».
«Согласно регламенту дисциплинарного комитета РФС «Зенит» может допустить на закрытый сектор женщин и детей до 12 лет», – сообщил Григорьянц.
- КДК закрыл сектор на «Вираже» на одну игру из-за нецензурных скандирований болельщиков в матче с «Динамо».
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Матч с «Нижним Новгородом» состоится 19 ноября.
Источник: «Матч ТВ»