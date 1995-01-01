Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    «Зенит» может допустить женщин и детей на закрытый сектор «Виража»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» имеет право допустить женщин и детей до 12 лет на закрытый сектор «Газпром Арены» в матче с «Нижним Новгородом».

    «Согласно регламенту дисциплинарного комитета РФС «Зенит» может допустить на закрытый сектор женщин и детей до 12 лет», – сообщил Григорьянц.

    • КДК закрыл сектор на «Вираже» на одну игру из-за нецензурных скандирований болельщиков в матче с «Динамо».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Матч с «Нижним Новгородом» состоится 19 ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8090

      "supermax" 23 минуты назад

      всех кто болеет за зенит пустят получается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1666

      Блямба 1 час назад

      Вперёд,придурки..
      Что там у вас.., про "женщин и детей"..остроты будут?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90851
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68003
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru