«Зенит» может допустить женщин и детей на закрытый сектор «Виража»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» имеет право допустить женщин и детей до 12 лет на закрытый сектор «Газпром Арены» в матче с «Нижним Новгородом».

«Согласно регламенту дисциплинарного комитета РФС «Зенит» может допустить на закрытый сектор женщин и детей до 12 лет», – сообщил Григорьянц.