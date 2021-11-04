КДК оштрафовал «Спартак» на 155 тысяч рублей и закрыл 2 сектора на 1 матч условно за поведение фанатов в матче с «Ростовом»

КДК РФС наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
«За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Спартак» на 80 000 рублей и запретить допуск зрителей на секторы B103, B104 стадиона «Спартак» на один ближайший домашний матч условно.
Установить испытательный срок для «Спартака» до конца сезона-2021/22», – говорится в сообщении комитета.
За демонстрацию несогласованного баннера «Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей.
КДК также оштрафовал главного тренера команды Руя Виторию на 30 тысяч рублей и тренера по работе с вратарями Луиша Эштевеша на 20 тысяч за выход за пределы технической зоны.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- Сегодня москвичи встретятся с «Лестером» в Лиге Европы.
Сектор фанатов «Зенита» закрыли на одну игру из-за нецензурных скандирований в матче с «Динамо»
Источник: сайт РФС