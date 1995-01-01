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    КДК оштрафовал «Спартак» на 155 тысяч рублей и закрыл 2 сектора на 1 матч условно за поведение фанатов в матче с «Ростовом»

    КДК РФС наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

    «За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Спартак» на 80 000 рублей и запретить допуск зрителей на секторы B103, B104 стадиона «Спартак» на один ближайший домашний матч условно.

    Установить испытательный срок для «Спартака» до конца сезона-2021/22», – говорится в сообщении комитета.

    За демонстрацию несогласованного баннера «Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей.

    КДК также оштрафовал главного тренера команды Руя Виторию на 30 тысяч рублей и тренера по работе с вратарями Луиша Эштевеша на 20 тысяч за выход за пределы технической зоны.

    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
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    Сектор фанатов «Зенита» закрыли на одну игру из-за нецензурных скандирований в матче с «Динамо»

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3527

      tarasofka 1 час назад

      а что кричали-то хоть?)

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      Рейтинг: +22432

      vladimir-7 > tarasofka 42 минуты назад

      С кем бы не играл спартак, они всем кричат одно и тоже: Хрю-хрю, но только матом.

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