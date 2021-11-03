Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Витория: «У «Спартака» есть позитивные моменты»

3 ноября 2021, 23:11
21

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о ходе сезона. По мнению португальца, позитив есть.

«Сезон складывается для нас непросто. Не хватает стабильности. Есть позитивные моменты, а есть пропущенные голы, которые команда нашего уровня просто не имеет права пропускать.

Нам надо работать как одно целое и стремиться решить наши проблемы», – сказал тренер.

  • В РПЛ «Спартак» идет 9-м.
  • В группе Лиги Европы москвичи замыкают таблицу.
  • Витория работает в клубе с лета.

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1635970577
Самый позитивный момент - супер защитник Рассказов.
Ответить
NewLife
1635970954
"Сезон складывается для нас непросто. " Сезон складывается для нас катастрофично, и единственные позитивный момент будет, если тебя физрука уволят.
Ответить
slavа0508
1635971069
Лучше бы помолчал бы ...
Ответить
ySS
1635971769
Только такой большой специалист смог рассмотреть какие-то позитивные моменты...
Ответить
R_a_i_n
1635972614
Пусть меня пинают, но в нынешней команде Витория выжимает почти максимум. Отвечу сразу тем, кто напишет, дескать Тедеско с этим составом взял 2-е место. У Тедеско была почти новая, собранная команда. Все(или почти все) пытались что-то доказать. Те же Соболев с Ларсоном прыгнули выше головы. Максименко тащил то, что перестал тащить в этом году. Крал по началу на эмоциях показывал хотя бы работоспособность, которая улетучилась потом куда-то. Тот же Зобнин не блистал конечно, но хоть подобие футболиста показывал(сейчас вообще мертвый) И самое главное не было Рассказова. Плюс осечки конкурентов. Что мы видим сейчас? Фарт Пупса кончился. Ларсон скис, его не отпустили летом в Европу. Соболь выбил контракт и возможно закончил с футболом. В центре поля просто дырища вселенского масштаба. Плюсом новый тренер, который должен обвыкнуться с командой. Ну и про усиление по многим позициям думаю нет смыла отписываться. У нас просели все линии. И в этом нет по большей части вины тренера. Нам сейчас и Моуриньо не поможет. Федун... он такой Федун...
Ответить
Atom2020
1635999827
Тренерской работы вообще не видно. И пинатели мяча заметно деградировали при Витории. Даже этот балласт способен идти выше в таблице. Игру хотя бы какую никакую поставил.
Ответить
житель СПб
1636017419
Надо было перечислить позитивные моменты!
Ответить
Урия Гип
1636018718
Ну конечно есть, в десятку сильнейших входят!
Ответить
Форвард 79
1636018768
Лучше пусть будут отрецательные моменты, но ЗАБИТЫЕ голы
Ответить
Andrebest65
1636027388
Звучит как приговор
Ответить
Главные новости
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
4
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
8
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
21
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
4
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Все новости
Все новости
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
4
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
16
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
9
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
22
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
19
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+