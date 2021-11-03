Витория: «У «Спартака» есть позитивные моменты»

Пусть меня пинают, но в нынешней команде Витория выжимает почти максимум. Отвечу сразу тем, кто напишет, дескать Тедеско с этим составом взял 2-е место. У Тедеско была почти новая, собранная команда. Все(или почти все) пытались что-то доказать. Те же Соболев с Ларсоном прыгнули выше головы. Максименко тащил то, что перестал тащить в этом году. Крал по началу на эмоциях показывал хотя бы работоспособность, которая улетучилась потом куда-то. Тот же Зобнин не блистал конечно, но хоть подобие футболиста показывал(сейчас вообще мертвый) И самое главное не было Рассказова. Плюс осечки конкурентов. Что мы видим сейчас? Фарт Пупса кончился. Ларсон скис, его не отпустили летом в Европу. Соболь выбил контракт и возможно закончил с футболом. В центре поля просто дырища вселенского масштаба. Плюсом новый тренер, который должен обвыкнуться с командой. Ну и про усиление по многим позициям думаю нет смыла отписываться. У нас просели все линии. И в этом нет по большей части вины тренера. Нам сейчас и Моуриньо не поможет. Федун... он такой Федун...
Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о ходе сезона. По мнению португальца, позитив есть.
«Сезон складывается для нас непросто. Не хватает стабильности. Есть позитивные моменты, а есть пропущенные голы, которые команда нашего уровня просто не имеет права пропускать.
Нам надо работать как одно целое и стремиться решить наши проблемы», – сказал тренер.
- В РПЛ «Спартак» идет 9-м.
- В группе Лиги Европы москвичи замыкают таблицу.
- Витория работает в клубе с лета.