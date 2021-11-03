Витория: «У «Спартака» есть позитивные моменты»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о ходе сезона. По мнению португальца, позитив есть.

«Сезон складывается для нас непросто. Не хватает стабильности. Есть позитивные моменты, а есть пропущенные голы, которые команда нашего уровня просто не имеет права пропускать.

Нам надо работать как одно целое и стремиться решить наши проблемы», – сказал тренер.