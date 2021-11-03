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    Витория: «У «Спартака» есть позитивные моменты»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о ходе сезона. По мнению португальца, позитив есть.

    «Сезон складывается для нас непросто. Не хватает стабильности. Есть позитивные моменты, а есть пропущенные голы, которые команда нашего уровня просто не имеет права пропускать.

    Нам надо работать как одно целое и стремиться решить наши проблемы», – сказал тренер.

    • В РПЛ «Спартак» идет 9-м.
    • В группе Лиги Европы москвичи замыкают таблицу.
    • Витория работает в клубе с лета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    03.11.2021 23:11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3024

      R_a_i_n 19 минут назад

      Пусть меня пинают, но в нынешней команде Витория выжимает почти максимум. Отвечу сразу тем, кто напишет, дескать Тедеско с этим составом взял 2-е место. У Тедеско была почти новая, собранная команда. Все(или почти все) пытались что-то доказать. Те же Соболев с Ларсоном прыгнули выше головы. Максименко тащил то, что перестал тащить в этом году. Крал по началу на эмоциях показывал хотя бы работоспособность, которая улетучилась потом куда-то. Тот же Зобнин не блистал конечно, но хоть подобие футболиста показывал(сейчас вообще мертвый) И самое главное не было Рассказова. Плюс осечки конкурентов. Что мы видим сейчас? Фарт Пупса кончился. Ларсон скис, его не отпустили летом в Европу. Соболь выбил контракт и возможно закончил с футболом. В центре поля просто дырища вселенского масштаба. Плюсом новый тренер, который должен обвыкнуться с командой. Ну и про усиление по многим позициям думаю нет смыла отписываться. У нас просели все линии. И в этом нет по большей части вины тренера. Нам сейчас и Моуриньо не поможет. Федун... он такой Федун...

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      Рейтинг: +3240

      ySS 33 минуты назад

      Только такой большой специалист смог рассмотреть какие-то позитивные моменты...

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      Рейтинг: +24012

      slavutiq70 44 минуты назад

      Лучше бы помолчал бы ...

      0
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      Рейтинг: +11156

      NewLife 46 минут назад

      "Сезон складывается для нас непросто. " Сезон складывается для нас катастрофично, и единственные позитивный момент будет, если тебя физрука уволят.

      2
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      Рейтинг: +14157

      paracetamol 53 минуты назад

      Самый позитивный момент - супер защитник Рассказов.

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