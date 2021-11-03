Арустамян: матч «Динамо» – «Краснодар» пройдет в Москве. На игру пустят 30% зрителей

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что матч 14-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» состоится в Москве, несмотря на изначальный запрет на проведение игры в столице.
«Встреча 14-го тура «Динамо» – «Краснодар» все-таки пройдет в Москве.
Накануне «Динамо» получило письмо от Роспотребнадзора с запретом на проведение матча даже без зрителей. Но РФС и РПЛ все же достигли согласия с ведомством и городом.
Игра состоится на «ВТБ Арене» в эту субботу при 30 процентах посещаемости. Скорее всего, воскресное дерби «Спартака» и «Локомотива» состоится при тех же условиях», – написал Арустамян в телеграме.
- В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором.
- Матч «Динамо» – «Краснодар» запланирован на субботу, 6 ноября.
«Неоднозначная ситуация». «Динамо» – о запрете на проведение матча с «Краснодаром» в Москве
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна