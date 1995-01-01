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    Арустамян: матч «Динамо» – «Краснодар» пройдет в Москве. На игру пустят 30% зрителей

    Журналист Нобель Арустамян сообщил, что матч 14-го тура РПЛ «Динамо»«Краснодар» состоится в Москве, несмотря на изначальный запрет на проведение игры в столице.

    «Встреча 14-го тура «Динамо» – «Краснодар» все-таки пройдет в Москве.

    Накануне «Динамо» получило письмо от Роспотребнадзора с запретом на проведение матча даже без зрителей. Но РФС и РПЛ все же достигли согласия с ведомством и городом.

    Игра состоится на «ВТБ Арене» в эту субботу при 30 процентах посещаемости. Скорее всего, воскресное дерби «Спартака» и «Локомотива» состоится при тех же условиях», – написал Арустамян в телеграме.

    • В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором.
    • Матч «Динамо» – «Краснодар» запланирован на субботу, 6 ноября.

    «Неоднозначная ситуация». «Динамо» – о запрете на проведение матча с «Краснодаром» в Москве

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +22393

      vladimir-7 2 часа назад

      А вот встречу спартак-Локомотив проведут в Тарасовке.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3959

      mopecekca > vladimir-7 2 часа назад

      свою встречу комментируй, *****

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53819

      portero 2 часа назад

      Без мата, весь этот пресс на уничтожение прав населения, уже трудно комментировать....

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