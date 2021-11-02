Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    40-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции

    Тренерский штаб сборной Швеции назвал состав на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    В заявку включен нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, которому месяц назад исполнилось 40 лет.

    Также в национальную команду вызван полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

    • 11 ноября шведы сыграют с Грузией, а 14 ноября – с Испанией.
    • Ибрагимович в этом сезоне провел за «Милан» 6 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт Шведского футбольного союза

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1319

      PNZ1985 1 час назад

      Отличный образец для подражания ! Красавчег!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1561

      Блямба 1 час назад

      В Грузию слетать,забить,винца попить...
      Ну,заодно и попрощаться.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90801
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67969
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru