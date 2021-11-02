40-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции

Отличный образец для подражания ! Красавчег!
Тренерский штаб сборной Швеции назвал состав на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
В заявку включен нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, которому месяц назад исполнилось 40 лет.
Также в национальную команду вызван полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.
- 11 ноября шведы сыграют с Грузией, а 14 ноября – с Испанией.
- Ибрагимович в этом сезоне провел за «Милан» 6 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
TRUPPENHär är herrtruppen som är uttagna för att spela de avgörande matcherna i VM-kvalet!— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 2, 2021