РПЛ. «Уфа» обыграла «Ахмат» и покинула зону прямого вылета, у грозненцев 4 поражения в 5 последних матчах

«Уфа» в 13-м туре чемпионата России оказалась сильнее «Ахмата». Единственный мяч забил лучший бомбардир сезона РПЛ Гамид Агаларов.

Уфимцы покинули зону прямого вылета. «Ахмат» остался десятым. У грозненцев в последних пяти матчах четыре поражения.

«Уфа» победила в РПЛ впервые с сентября.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Уфа – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Агаларов, 58.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Йокич, Ботака-Иобома, Алиев (Сухов, 86), Голубев (Кротов, 46), Агаларов (Саплинов, 79), Фищенко, Урунов (Иванов, 87), Мрзляк (Камилов, 71).

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тодорович (Полярус, 63), Тимофеев, Коновалов (Себай, 84), Карапузов (Янку, 84), Харин (Уткин, 63), Конате (Архипов, 63).

Предупреждения: Мрзляк, 44; Урунов, 72 – Лысцов, 50; Тимофеев, 72; Себай, 90+3.

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