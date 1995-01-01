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    РПЛ. «Уфа» обыграла «Ахмат» и покинула зону прямого вылета, у грозненцев 4 поражения в 5 последних матчах

    «Уфа» в 13-м туре чемпионата России оказалась сильнее «Ахмата». Единственный мяч забил лучший бомбардир сезона РПЛ Гамид Агаларов.

    Уфимцы покинули зону прямого вылета. «Ахмат» остался десятым. У грозненцев в последних пяти матчах четыре поражения.

    «Уфа» победила в РПЛ впервые с сентября.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Уфа – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Агаларов, 58.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Йокич, Ботака-Иобома, Алиев (Сухов, 86), Голубев (Кротов, 46), Агаларов (Саплинов, 79), Фищенко, Урунов (Иванов, 87), Мрзляк (Камилов, 71).

    «Ахмат»: Шелия, Семeнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тодорович (Полярус, 63), Тимофеев, Коновалов (Себай, 84), Карапузов (Янку, 84), Харин (Уткин, 63), Конате (Архипов, 63).

    Предупреждения: Мрзляк, 44; Урунов, 72 – Лысцов, 50; Тимофеев, 72; Себай, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +783

      амани 28 минут назад

      была-же команда . играла в симпатичный футбол.....команда называлась ТЕРЕК.........нет. нужно было все разломать. и сделать команду бей-беги.....реально. в ФНЛ есть команды . с более симпатичным футболом

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      Рейтинг: +4664

      polt 31 минуту назад

      Талалаев ищи работу.

      0
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      Рейтинг: +18044

      JTherry 1 час назад

      Тралалаеву открыт путь на срач-тв, поговорить о том, о сем, узнать у Губера "пьет ли он коньяк по утрам"...

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      Рейтинг: +14788

      Garrincha58 1 час назад

      ну вот и слили Талалаева

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      Рейтинг: +9845

      alex1951 1 час назад

      Стыдно Уфа,мало того,что вы оба мусульмане,братья якобы,так вы исчо и нагадили Ахмату!
      Теперича ,там начнется шумный разбор полетов....типа,секир башка.....)

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      Рейтинг: +1493

      Муруал 1 час назад

      Молодцы Уфа, поздравляю с победой и желаю сохранить прописку в РФПЛ. Агаларов красавчик!!!

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      Рейтинг: +9845

      alex1951 1 час назад

      О,Великий Кадыр! Аллах ,табэ,Акбар! Покарай неверных,и московитов в него входящих!))))

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      Рейтинг: +1462

      Блямба 1 час назад

      Гамид,Гамид,Гамид!Хорватия вах.уе..

      И где былаб Уфа...?

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