РПЛ. «Уфа» обыграла «Ахмат» и покинула зону прямого вылета, у грозненцев 4 поражения в 5 последних матчах

«Уфа» в 13-м туре чемпионата России оказалась сильнее «Ахмата». Единственный мяч забил лучший бомбардир сезона РПЛ Гамид Агаларов.
Уфимцы покинули зону прямого вылета. «Ахмат» остался десятым. У грозненцев в последних пяти матчах четыре поражения.
«Уфа» победила в РПЛ впервые с сентября.
Россия. РПЛ. 13-й тур
Уфа – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Агаларов, 58.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Йокич, Ботака-Иобома, Алиев (Сухов, 86), Голубев (Кротов, 46), Агаларов (Саплинов, 79), Фищенко, Урунов (Иванов, 87), Мрзляк (Камилов, 71).
«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тодорович (Полярус, 63), Тимофеев, Коновалов (Себай, 84), Карапузов (Янку, 84), Харин (Уткин, 63), Конате (Архипов, 63).
Предупреждения: Мрзляк, 44; Урунов, 72 – Лысцов, 50; Тимофеев, 72; Себай, 90+3.