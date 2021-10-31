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  • РПЛ. «Уфа» обыграла «Ахмат» и покинула зону прямого вылета, у грозненцев 4 поражения в 5 последних матчах

РПЛ. «Уфа» обыграла «Ахмат» и покинула зону прямого вылета, у грозненцев 4 поражения в 5 последних матчах

31 октября 2021, 15:50
9

«Уфа» в 13-м туре чемпионата России оказалась сильнее «Ахмата». Единственный мяч забил лучший бомбардир сезона РПЛ Гамид Агаларов.

Уфимцы покинули зону прямого вылета. «Ахмат» остался десятым. У грозненцев в последних пяти матчах четыре поражения.

«Уфа» победила в РПЛ впервые с сентября.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Уфа – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Агаларов, 58.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Йокич, Ботака-Иобома, Алиев (Сухов, 86), Голубев (Кротов, 46), Агаларов (Саплинов, 79), Фищенко, Урунов (Иванов, 87), Мрзляк (Камилов, 71).

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тодорович (Полярус, 63), Тимофеев, Коновалов (Себай, 84), Карапузов (Янку, 84), Харин (Уткин, 63), Конате (Архипов, 63).

Предупреждения: Мрзляк, 44; Урунов, 72 – Лысцов, 50; Тимофеев, 72; Себай, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Ахмат
Комментарии (9)
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Блямба
1635684987
Гамид,Гамид,Гамид!Хорватия вах.уе.. И где былаб Уфа...?
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alex1951
1635685248
О,Великий Кадыр! Аллах ,табэ,Акбар! Покарай неверных,и московитов в него входящих!))))
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Муруал
1635685265
Молодцы Уфа, поздравляю с победой и желаю сохранить прописку в РФПЛ. Агаларов красавчик!!!
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alex1951
1635685617
Стыдно Уфа,мало того,что вы оба мусульмане,братья якобы,так вы исчо и нагадили Ахмату! Теперича ,там начнется шумный разбор полетов....типа,секир башка.....)
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Garrincha58
1635686143
ну вот и слили Талалаева
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JTherry
1635686781
Тралалаеву открыт путь на срач-тв, поговорить о том, о сем, узнать у Губера "пьет ли он коньяк по утрам"...
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polt
1635689101
Талалаев ищи работу.
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амани
1635689326
была-же команда . играла в симпатичный футбол.....команда называлась ТЕРЕК.........нет. нужно было все разломать. и сделать команду бей-беги.....реально. в ФНЛ есть команды . с более симпатичным футболом
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serglider
1635692348
Очередной тренеришка из Ахмата, уже собирает монатки на выход... Одним эхспертом на Эксканделаки ТВ станет больше)))
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