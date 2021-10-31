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Судьи
Главный судья:
Алексей Амелин (Тула)
Помощники:
Андрей Болотенков, Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Матюнин AVAR - Алексей Стипиди
Резервный судья:
Артем Чистяков
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Материалы

Уфа - Ахмат

31.10.2021, Воскресенье, 14:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 13 тур Уфа - Ахмат
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
10 апреля, суббота 16:30 Уфа 3:0 Ахмат
12 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Ахмат 3:1 Уфа
Россия. Кубок (2020/2021)
1/4 финала
7 апреля, среда 19:00 Ахмат 1:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
7 декабря, суббота 19:00 Ахмат 0:1 Уфа
12 тур
5 октября, суббота 11:30 Уфа 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
17 марта, воскресенье 14:00 Уфа 0:1 Ахмат
6 тур
2 сентября, воскресенье 21:30 Ахмат 2:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
25 ноября, суббота 19:00 Ахмат 2:1 Уфа
4 тур
5 августа, суббота 15:00 Уфа 3:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
5 марта, воскресенье 19:00 Ахмат 0:1 Уфа
4 тур
20 августа, суббота 14:30 Уфа 1:3 Ахмат
Россия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
26 октября, среда 19:00 Ахмат 1:1
(3:4)п		 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
10 апреля, воскресенье 14:30 Уфа 1:0 Ахмат
9 тур
19 сентября, суббота 16:00 Ахмат 4:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 18:00 Уфа 0:1 Ахмат
12 тур
3 ноября, понедельник 19:00 Ахмат 1:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 31 октября 2021, 15:43

    Уфа, хорош просирать всё. Не повторяй ошибки тёлочек из Краснодара.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 31 октября 2021, 15:42

    Ну всё Андрей, готовь чемоданчик и к себе домой.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 31 октября 2021, 15:07

    Ставлю на Ахмат и счет будет 0:2

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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 31 октября 2021, 14:40

    4:2

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 31 октября 2021, 11:56

    Уфа должна выиграть.

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