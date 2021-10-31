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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ахмат
Уфа - Ахмат: обзор матча 31 октября 2021
Уфа
31.10.2021, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
58'
Г. Агаларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ахмат
90'
+3
Желтая карточка
С. Себай
Замена
О. Иванов
️️️️
О. Урунов
87'
Замена
А. Сухов
️️️️
А. Алиев
86'
84'
Замена
С. Себай
️️️️
И. Коновалов
84'
Замена
Г. Янку
️️️️
В. Карапузов
Замена
А. Саплинов
️️️️
Г. Агаларов
79'
72'
Желтая карточка
А. Тимофеев
Желтая карточка
О. Урунов
72'
Замена
В. Камилов
️️️️
Ф. Мрзляк
71'
63'
Замена
А. Архипов
️️️️
М. Конате
63'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Е. Харин
63'
Замена
А. Полярус
️️️️
Д. Тодорович
ГОЛ! 1:0!
Г. Агаларов
Пас отдал
Б. Йокич
58'
50'
Желтая карточка
В. Лысцов
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Голубев
46'
Желтая карточка
Ф. Мрзляк
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
11
Остон Урунов
АП
10
Азер Алиев
ПП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
55
Александр Саплинов
АП
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Беленов
5
Йокич
44
Журавлев
3
Ботака-Иобома
4
Никитин
6
Фищенко
24
Мрзляк
50
Голубев
10
Алиев
11
Урунов
25
Агаларов
3-3-1-2-1
88
Шелия
4
Быстров
13
Семенов
50
Лысцов
55
Тодорович
94
Тимофеев
8
Богосавац
17
Коновалов
17
Карапузов
59
Харин
13
Конате
50
Голубев
57
Кротов
57
Кротов
50
Голубев
10
Алиев
33
Сухов
33
Сухов
10
Алиев
11
Урунов
19
Иванов
19
Иванов
11
Урунов
24
Мрзляк
18
Камилов
18
Камилов
24
Мрзляк
25
Агаларов
55
Саплинов
55
Саплинов
25
Агаларов
55
Тодорович
14
Полярус
14
Полярус
55
Тодорович
59
Харин
47
Уткин
47
Уткин
59
Харин
13
Конате
9
Архипов
9
Архипов
13
Конате
17
Карапузов
10
Янку
10
Янку
17
Карапузов
17
Коновалов
15
Себай
15
Себай
17
Коновалов
Остались в запасе
Уфа
Ахмат
96
Алексей Кузнецов
ВР
Главный тренер
Алексей Стукалов
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Уфа - Ахмат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Матюнин AVAR - Алексей Стипиди
Резервный судья:
Артем Чистяков
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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