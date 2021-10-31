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  • Экс-директор «Спартака» Первак: «Состав команды сейчас соответствует второй восьмерке РПЛ, где клуб и находится»

Экс-директор «Спартака» Первак: «Состав команды сейчас соответствует второй восьмерке РПЛ, где клуб и находится»

31 октября 2021, 13:58
32

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил нынешний состав команды. По его мнению, нет удивительного, что москвичи идут в таблице на девятом месте.

«Какие можно давать советы «Спартаку», когда их никто не слушает? Если бы Леонид Федун дал внятному руководителю возможность самостоятельно поработать, всe сделать… На это надо года два, и ситуация изменилась бы. Просто, думаю, внутри команды нет порядка, взаимодействия, слаженного ансамбля.

И футболистов таких, как в «Зените», тоже нет. Состав «Спартака» соответствует второй половине таблицы РПЛ, где клуб и находится. После моего ухода, за годы, что Федун единолично руководит клубом он ничего интересного для меня как менеджера не показал. Но оценивать его действия не могу, потому что я не там. Если бы меня пригласили в «Спартак», я бы, как минимум, ни с кем не общался, чтобы разобраться в происходящем в клубе», – сказал Первак.

  • Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
  • Следующий соперник по РПЛ – «Локомотив» (7 ноября).
  • Первак работал в «Спартаке» в 2004-2005 годах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (32)
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Persona_non_Grata
1635678439
Состав Спартака позволяет ему уверенно бороться за место в пятерке , другой вопрос почему игроки достаточно высокого уровня , который они демонстрировали ранее , сейчас находятся в такой кондиции , почему нет взаимодействия и взаимопонимания между игроками давно знающих и играющих вместе ? И эти вопросы прежде всего к ТРЕНЕРУ !!! Есть конечно и балласт в команде , но говорить в целом о " профнепригодности " состава в целом я считаю не правильно .
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sерж
1635679007
понять не могу, почему федун не может нанять профессионала,что бы руководить клубом? Или он сам не видит в каком болоте увяз? Это называется ни себе, ни людям
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Блямба
1635680511
"После моего ухода.. Федун ничего интересного для меня не показал.. я не там. .. Если бы меня пригласили в «Спартак», я бы.." Всё ясно.)
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ivany4
1635681421
Ну вот, теперь еще и Первак разговорился. Оставьте дедушку в покое. Ему 70 с лишним. Он до сих пор в графе достижения пишет - привез Видича в Спартак. Интересно, а зачем газпромовские медиа "ворошат" прошлое Спартака, в такое время и в такой интерпретации? Неужели их не интересует судьба Краснодара, Ахмата, Арсенала, Уфы, или проблемы в ФНЛ или будущее российского футбола? Такое впечатление, что все крутится вокруг Спартака, как будто это глобус Украины. Обычно пишут обо всех поровну, иначе однобокое освещение событий. Думаю болельщикам других клубов обидно, что при их высоких показателях, о них две строчки. Вот так создают и поддерживают славу народной команды.))
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ySS
1635681614
Много вас, бывших и обиженных... и не болеющих за Спартак
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Kollljan
1635683307
Да, 9-е место Спартаку самое то!
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Garrincha58
1635685888
только недавно ещё всё утверждали что Спартаку по силам вести борьбу за самые верхние места как тут же у них состав не соответствует а как же выигрыш у Наполи ? пора бы уже определиться кто во всём виноват разве состав у Сочи сильней или у Рубина да и у ЦСКА не сильней где же тогда собака зарыта может тренер не тот
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mamba9090909
1635686446
Состав, как состав. Этому составу голову хорошую надо, а то сгниёт. Как говорят - рыба гниёт с головы. Так?
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ilichkadr
1635692551
Очередной обиженный закукарекал " После моего ухода, за годы, что Федун единолично руководит......" Вот если мне дали, так я бы показал как надо г.................. Тьфу.............противно даже читать
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Hektor 84
1635752431
А кстати состав я бы усилил. Каждая позиция нуждается в усилении.
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