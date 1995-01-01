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    Экс-директор «Спартака» Первак: «Состав команды сейчас соответствует второй восьмерке РПЛ, где клуб и находится»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил нынешний состав команды. По его мнению, нет удивительного, что москвичи идут в таблице на девятом месте.

    «Какие можно давать советы «Спартаку», когда их никто не слушает? Если бы Леонид Федун дал внятному руководителю возможность самостоятельно поработать, всe сделать… На это надо года два, и ситуация изменилась бы. Просто, думаю, внутри команды нет порядка, взаимодействия, слаженного ансамбля.

    И футболистов таких, как в «Зените», тоже нет. Состав «Спартака» соответствует второй половине таблицы РПЛ, где клуб и находится. После моего ухода, за годы, что Федун единолично руководит клубом он ничего интересного для меня как менеджера не показал. Но оценивать его действия не могу, потому что я не там. Если бы меня пригласили в «Спартак», я бы, как минимум, ни с кем не общался, чтобы разобраться в происходящем в клубе», – сказал Первак.

    • Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
    • Следующий соперник по РПЛ – «Локомотив» (7 ноября).
    • Первак работал в «Спартаке» в 2004-2005 годах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3169

      ySS 8 минут назад

      Много вас, бывших и обиженных... и не болеющих за Спартак

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9399

      ivany4 11 минут назад

      Ну вот, теперь еще и Первак разговорился. Оставьте дедушку в покое. Ему 70 с лишним. Он до сих пор в графе достижения пишет - привез Видича в Спартак.
      Интересно, а зачем газпромовские медиа "ворошат" прошлое Спартака, в такое время и в такой интерпретации? Неужели их не интересует судьба Краснодара, Ахмата, Арсенала, Уфы, или проблемы в ФНЛ или будущее российского футбола?
      Такое впечатление, что все крутится вокруг Спартака, как будто это глобус Украины. Обычно пишут обо всех поровну, иначе однобокое освещение событий. Думаю болельщикам других клубов обидно, что при их высоких показателях, о них две строчки. Вот так создают и поддерживают славу народной команды.))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1452

      Блямба 27 минут назад

      "После моего ухода..
      Федун ничего интересного для меня не показал..
      я не там. ..
      Если бы меня пригласили в «Спартак», я бы.."

      Всё ясно.)

      3
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      Рейтинг: +11462

      Литейный4 35 минут назад

      Высоко взял. Их место в Пердиве. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1516

      sерж 52 минуты назад

      понять не могу, почему федун не может нанять профессионала,что бы руководить клубом? Или он сам не видит в каком болоте увяз? Это называется ни себе, ни людям

      0
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      Рейтинг: +8236

      Alekxei Z. > sерж 39 минут назад

      Этот вопрос и нам , болелам КБ , покоя не даёт.
      У меня два варианта ответа:
      1. Приказ сверху не вылезать ( Чемпионство , как несчастный случай ) вперёд госконтор.
      2. Лукойлу нужно было Тушино , а Фк как нагрузка к этому.
      КАк то так . Хотя есть и третий вариант , в управлении Лукойла конченные мудаки , но в это не верится.

      2
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      Рейтинг: +13925

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Состав Спартака позволяет ему уверенно бороться за место в пятерке , другой вопрос почему игроки достаточно высокого уровня , который они демонстрировали ранее , сейчас находятся в такой кондиции , почему нет взаимодействия и взаимопонимания между игроками давно знающих и играющих вместе ? И эти вопросы прежде всего к ТРЕНЕРУ !!! Есть конечно и балласт в команде , но говорить в целом о " профнепригодности " состава в целом я считаю не правильно .

      2
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      Рейтинг: +1516

      sерж > Persona_non_Grata 50 минут назад

      может тренеру не нужны эти игроки, а федун не дает новых

      0
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      Рейтинг: +8236

      Alekxei Z. > Persona_non_Grata 44 минуты назад

      Давайте просто сравним Спартак и Зенит.
      Согласно лимиту , на поле не менее 3-х россиян.
      Вратари + - одинаковы.
      Спартак - Джикиа и Зобнин ( пусть так )
      Зенит - Дзюба и Кузяев.
      Наверно питерцы посильнее , но не они делают РАЗНИЦУ.
      Легионеры - Вот где полный и беспросветный провал.
      Думаю, Лукойл не беднее государственного Газпрома, но вот
      пропасть в составах удивляет.
      Так что дайте денег и свалите , нормальные люди всё вырулят, но , не известно почему , такого желания нет .

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      Рейтинг: +9399

      ivany4 > Alekxei Z. 10 минут назад

      А еще есть понятие - порядок бьет класс.

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      Рейтинг: +8236

      Alekxei Z. > ivany4 1 минуту назад

      А ещё есть поговорка , что выше жопы не прыгнешь.

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