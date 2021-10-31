Экс-директор «Спартака» Первак: «Состав команды сейчас соответствует второй восьмерке РПЛ, где клуб и находится»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил нынешний состав команды. По его мнению, нет удивительного, что москвичи идут в таблице на девятом месте.

«Какие можно давать советы «Спартаку», когда их никто не слушает? Если бы Леонид Федун дал внятному руководителю возможность самостоятельно поработать, всe сделать… На это надо года два, и ситуация изменилась бы. Просто, думаю, внутри команды нет порядка, взаимодействия, слаженного ансамбля.

И футболистов таких, как в «Зените», тоже нет. Состав «Спартака» соответствует второй половине таблицы РПЛ, где клуб и находится. После моего ухода, за годы, что Федун единолично руководит клубом он ничего интересного для меня как менеджера не показал. Но оценивать его действия не могу, потому что я не там. Если бы меня пригласили в «Спартак», я бы, как минимум, ни с кем не общался, чтобы разобраться в происходящем в клубе», – сказал Первак.