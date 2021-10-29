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    Шварц – после разгрома от «Зенита»: «Динамо» должно проходить через такие матчи и извлекать уроки»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц выступил после матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4). У москвичей единственный мяч забил Даниил Фомин с пенальти.

    «Хотел бы поздравить своего коллегу Сергея Семака с победой. В первом тайме нам не удалось хорошо войти в игру, следствием чего стал быстрый пропущенный мяч. Мы старались играть высоко, смело и агрессивно. К сожалению, нам не хватало точных передач и хладнокровия. Во втором тайме мы взяли нити игры в свои руки, высоко вступали в прессинг и забили ответный гол.

    При счeте 1:1 у нас были достаточно хорошие моменты, которые мы не реализовали. «Зенит» же своими шансами воспользовался, забив за три минуты два гола. Сегодня нам противостоял очень сильный соперник.

    По итогам игры могу сказать, что нам было больно проигрывать. Мы разочарованы результатом. Но надо понимать, что на нашем пути развития мы должны проходить через такие матчи и извлекать из них уроки. Когда мы проведeм работу над ошибками, мы станем ещe сильнее», – сказал Шварц.

    • Действующий чемпион лидирует в таблице РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • «Динамо» идет строчкой ниже.
    • Москвичи не побеждают в Санкт-Петербурге с 2014 года.

    Семак – после матча с «Динамо»: «Порадуемся очень важной победе над конкурентом»

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    29.10.2021 22:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7516

      FanatSerj 4 минуты назад

      Бразильский костяк команды Зенита сильнее российского костяка игроков Динамо это очевидно т.е Захарян не Клаудиньо, но как раз нашим парням надо учиться и расти дальше. Это как деревенский школьный отличник приезжает в университет в большом городе и понимает что он тут далеко не самый умный. И тут правильно говорит Шварц, команда молодая надо делать выводы и мужать, становиться опытнее.
      Ну и было видно по первому тайму что молодежь перенервничала, пасы вообще не шли, часто теряли мяч в простых ситуациях, хоть потом тратя много сил в прессинге часто его возвращали.

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      Рейтинг: +9315

      alp 10 минут назад

      да, Зенит теперь выступает в роли преподавателя и увольнителя главных тренеров в РПЛ....

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      Рейтинг: +226

      aleksandr1969 17 минут назад

      Это из случаев когда надо подключить физрука))) Игра есть, желание есть, но физ подготовки не хватает(((((

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      Рейтинг: +3124

      ySS 27 минут назад

      Ход у Динамо правильный. Даже сегодня могли перевернуть игру больше, чем 1-1, но где-то не хватило опыта, кому-то мастерства.

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      Рейтинг: +240

      Shotlandets86 > ySS 16 минут назад

      Прагматизма скорее, Семак сыграл очень прагматично и от соперника, а Динамо от себя и встали после 65-ой минуты потому что запасного плана не было.

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      Рейтинг: +14012

      paracetamol 41 минуту назад

      Не чемпионская у тебя команда, Сашка, работать надо и работать, учить пацанов!

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      Рейтинг: +11784

      житель СПб 59 минут назад

      Молодец Шварц! очень мне нравится. Удачи ему!

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