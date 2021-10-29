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  • Шварц – после разгрома от «Зенита»: «Динамо» должно проходить через такие матчи и извлекать уроки»

Шварц – после разгрома от «Зенита»: «Динамо» должно проходить через такие матчи и извлекать уроки»

29 октября 2021, 22:57
17

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц выступил после матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4). У москвичей единственный мяч забил Даниил Фомин с пенальти.

«Хотел бы поздравить своего коллегу Сергея Семака с победой. В первом тайме нам не удалось хорошо войти в игру, следствием чего стал быстрый пропущенный мяч. Мы старались играть высоко, смело и агрессивно. К сожалению, нам не хватало точных передач и хладнокровия. Во втором тайме мы взяли нити игры в свои руки, высоко вступали в прессинг и забили ответный гол.

При счeте 1:1 у нас были достаточно хорошие моменты, которые мы не реализовали. «Зенит» же своими шансами воспользовался, забив за три минуты два гола. Сегодня нам противостоял очень сильный соперник.

По итогам игры могу сказать, что нам было больно проигрывать. Мы разочарованы результатом. Но надо понимать, что на нашем пути развития мы должны проходить через такие матчи и извлекать из них уроки. Когда мы проведeм работу над ошибками, мы станем ещe сильнее», – сказал Шварц.

  • Действующий чемпион лидирует в таблице РПЛ с 6-очковым отрывом.
  • «Динамо» идет строчкой ниже.
  • Москвичи не побеждают в Санкт-Петербурге с 2014 года.

Семак – после матча с «Динамо»: «Порадуемся очень важной победе над конкурентом»

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Динамо Шварц Сандро
Комментарии (17)
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житель СПб
1635537876
Молодец Шварц! очень мне нравится. Удачи ему!
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paracetamol
1635538944
Не чемпионская у тебя команда, Сашка, работать надо и работать, учить пацанов!
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aleksandr1969
1635540391
Это из случаев когда надо подключить физрука))) Игра есть, желание есть, но физ подготовки не хватает(((((
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alp
1635540855
да, Зенит теперь выступает в роли преподавателя и увольнителя главных тренеров в РПЛ....
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FanatSerj
1635541167
Бразильский костяк команды Зенита сильнее российского костяка игроков Динамо это очевидно т.е Захарян не Клаудиньо, но как раз нашим парням надо учиться и расти дальше. Это как деревенский школьный отличник приезжает в университет в большом городе и понимает что он тут далеко не самый умный. И тут правильно говорит Шварц, команда молодая надо делать выводы и мужать, становиться опытнее. Ну и было видно по первому тайму что молодежь перенервничала, пасы вообще не шли, часто теряли мяч в простых ситуациях, хоть потом тратя много сил в прессинге часто его возвращали.
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Кронштадт65
1635542724
справедливости ради гол забили с пеналя, причем попаданием в руку, с игры было не опасно.
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моэм
1635565960
Динамо отлично , Зенит - великолепно ...давно так не наслаждался футболом в исполнении РПЛ....Игра смотрелась просто на одном дыхании , даже вспомнилось АПЛ , в том плане что там тоже бьются до последней секунды ...в этой игре выяснилось , что у Шварца , как оказалось есть качество присущее лишь топ-тренерам - умение выбрать самую точную и оптимальную тактику и стратегию на матч исходя из ресурса команды на конкретный момент ... поэтому появилось серьёзное основание опасаться что его уведут.
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САДЫЧОК
1635574380
Шварц - Да , всё норм у тебя , и ты классный тренер ! Но , вчера - не правильные замены ! Надо , было убирать Макарова , Фомина и Варелу...
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zigbert
1635591071
Не известно как сложилась бы игра при счете 1:1, у Динамо были хорошие моменты чтобы выйти вперед но Зенит забил второй мяч и вновь перехватил инициативу уже до конца матча.
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orlovcar
1635612078
Макаров полено как и Нжи походу. попадать надо по воротам и результат был бы другой
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