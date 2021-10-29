Шварц – после разгрома от «Зенита»: «Динамо» должно проходить через такие матчи и извлекать уроки»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц выступил после матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4). У москвичей единственный мяч забил Даниил Фомин с пенальти.

«Хотел бы поздравить своего коллегу Сергея Семака с победой. В первом тайме нам не удалось хорошо войти в игру, следствием чего стал быстрый пропущенный мяч. Мы старались играть высоко, смело и агрессивно. К сожалению, нам не хватало точных передач и хладнокровия. Во втором тайме мы взяли нити игры в свои руки, высоко вступали в прессинг и забили ответный гол.

При счeте 1:1 у нас были достаточно хорошие моменты, которые мы не реализовали. «Зенит» же своими шансами воспользовался, забив за три минуты два гола. Сегодня нам противостоял очень сильный соперник.

По итогам игры могу сказать, что нам было больно проигрывать. Мы разочарованы результатом. Но надо понимать, что на нашем пути развития мы должны проходить через такие матчи и извлекать из них уроки. Когда мы проведeм работу над ошибками, мы станем ещe сильнее», – сказал Шварц.

Действующий чемпион лидирует в таблице РПЛ с 6-очковым отрывом.

«Динамо» идет строчкой ниже.

Москвичи не побеждают в Санкт-Петербурге с 2014 года.

Семак – после матча с «Динамо»: «Порадуемся очень важной победе над конкурентом»