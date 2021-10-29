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    Семак – после матча с «Динамо»: «Порадуемся очень важной победе над конкурентом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» в контексте предстоящего матча Лиги чемпионов против «Ювентуса». Семак разделяет эти встречи.

    – Не грозит ли команде эмоциональная выхолощенность после такой игры перед поездкой на выездной матч с «Ювентусом»?

    – Матч в Италии – это совершенно другая история. Сегодня мы порадуемся очень важной победе над конкурентом, это очень важно. А готовиться к следующему матчу мы будем уже завтра-послезавтра. Это разные истории.

    • Действующий чемпион лидирует в таблице РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Матч против «Ювентуса» состоится 2 ноября.
    • В 1-м круге «Зенит» уступил туринцам 0:1.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    29.10.2021 21:58
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