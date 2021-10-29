Семак – после матча с «Динамо»: «Порадуемся очень важной победе над конкурентом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» в контексте предстоящего матча Лиги чемпионов против «Ювентуса». Семак разделяет эти встречи.
– Не грозит ли команде эмоциональная выхолощенность после такой игры перед поездкой на выездной матч с «Ювентусом»?
– Матч в Италии – это совершенно другая история. Сегодня мы порадуемся очень важной победе над конкурентом, это очень важно. А готовиться к следующему матчу мы будем уже завтра-послезавтра. Это разные истории.
- Действующий чемпион лидирует в таблице РПЛ с 6-очковым отрывом.
- Матч против «Ювентуса» состоится 2 ноября.
- В 1-м круге «Зенит» уступил туринцам 0:1.
Источник: официальный сайт «Зенита»