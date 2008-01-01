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    Президент «Ростова»: «Клубу выделили 2,4 миллиарда из бюджета. Больше от области нам ничего не надо»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, из чего складывается бюджет клуба.

    – Финансовое состояние клуба – стабильное. Когда мы сюда заходили, было сложно, было предбанкротное состояние, долгов на три миллиарда. Два миллиарда мы погасили, остался миллиард, который мы реструктуризировали. Остро этот долг не стоит.

    На сегодняшний день с 2017 года наши расходы составили порядка 12 миллиардов рублей. Из них 2,4 миллиарда – это налоги. Основные расходы – это зарплаты и налоги. Остальное мы выделяем на содержание клуба.

    – Как складывается бюджет? Как вы сумели привлечь в клуб инвестиции в размере 12 миллиардов?

    – Это не инвестиции. 2,4 миллиарда – это правительственный грант. Больше бюджетных денег у нас нет, мы должны учиться зарабатывать сами. Остальное – это деньги спонсоров и заработанные клубом. И частные инвестиции на трансферы.

    Я из клуба деньги не вынимаю. Пока мы только инвестируем. Наша задача в том, чтобы клуб был самоокупаемым.

    Повторюсь, бюджет клуба должен строиться следующим образом – это спонсорские контракты и деньги, заработанные клубом самостоятельно. Если мы не сможем зарабатывать, как будет существовать клуб?

    Область давать ничего не будет. И не надо. Клуб не должен получать деньги из бюджета области. Есть грант, за это большое спасибо. Больше из бюджета нам ничего не надо, мы хотим быть коммерческой организацией, сами зарабатывать и жить по средствам.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:09
    Комментарии8
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      Рейтинг: +21944

      bset 27 секунд назад

      "Нам бюджетных денег не надо" - сказал Арутюнянц после получения правительственного гранта

      0
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      Рейтинг: +384

      aldo conte 21 минуту назад

      Рассея, как всегда идёт своим путем. Во всем мире на футболе зарабатывают, у нас на футбол тратят огромные бюджетные деньги, а результат - пшик, что у клубов, что у сборной.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +969

      fhnv 1 час назад

      народ из своей зарплаты маленькой налоги платит ,а эти тунеядцы миллионы за счет налогов зарплату получают миллионами в месяц

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2208

      ALEX ML 1 час назад

      В России не вынимает деньги и ещё армянин? Смешно до боли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5415

      Из Твери Леха 2 часа назад

      так много дали, что аж стыдно стало)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +989

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      В зенит каждый год вбухивают народные миллиарды,а толку нет никакого!!

      4
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      Рейтинг: +8431

      Fusballer > БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Зато сейчас на футболках отобьют!

      1
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      Рейтинг: +2082

      acor94 3 часа назад

      Летом нормана толкнут за пятнашку норвичу, вот заживут...

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