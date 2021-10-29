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  • Президент «Ростова»: «Клубу выделили 2,4 миллиарда из бюджета. Больше от области нам ничего не надо»

Президент «Ростова»: «Клубу выделили 2,4 миллиарда из бюджета. Больше от области нам ничего не надо»

29 октября 2021, 10:09
8

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, из чего складывается бюджет клуба.

– Финансовое состояние клуба – стабильное. Когда мы сюда заходили, было сложно, было предбанкротное состояние, долгов на три миллиарда. Два миллиарда мы погасили, остался миллиард, который мы реструктуризировали. Остро этот долг не стоит.

На сегодняшний день с 2017 года наши расходы составили порядка 12 миллиардов рублей. Из них 2,4 миллиарда – это налоги. Основные расходы – это зарплаты и налоги. Остальное мы выделяем на содержание клуба.

– Как складывается бюджет? Как вы сумели привлечь в клуб инвестиции в размере 12 миллиардов?

– Это не инвестиции. 2,4 миллиарда – это правительственный грант. Больше бюджетных денег у нас нет, мы должны учиться зарабатывать сами. Остальное – это деньги спонсоров и заработанные клубом. И частные инвестиции на трансферы.

Я из клуба деньги не вынимаю. Пока мы только инвестируем. Наша задача в том, чтобы клуб был самоокупаемым.

Повторюсь, бюджет клуба должен строиться следующим образом – это спонсорские контракты и деньги, заработанные клубом самостоятельно. Если мы не сможем зарабатывать, как будет существовать клуб?

Область давать ничего не будет. И не надо. Клуб не должен получать деньги из бюджета области. Есть грант, за это большое спасибо. Больше из бюджета нам ничего не надо, мы хотим быть коммерческой организацией, сами зарабатывать и жить по средствам.

  • «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ.
  • Летом клуб потратил на трансферы 3,7 миллиона евро.

Президент «Ростова» Арутюнянц – о трансферах: «Нам нужно несколько ментальных монстров»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (8)
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acor94
1635491476
Летом нормана толкнут за пятнашку норвичу, вот заживут...
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Из Твери Леха
1635494680
так много дали, что аж стыдно стало)
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ALEX ML
1635496904
В России не вынимает деньги и ещё армянин? Смешно до боли
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fhnv
1635498614
народ из своей зарплаты маленькой налоги платит ,а эти тунеядцы миллионы за счет налогов зарплату получают миллионами в месяц
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Hektor 84
1635503846
Бла бла бла и не слова о доходах! Обсосали бюджет области. Как будто в области не на что деньги потратить, только на кривоногих долбонавтов)))
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PNZ1985
1635505669
интересно сколько народный газовик выделяет из национального достояния на дзюбинатора достояние)
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