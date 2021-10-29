Президент «Ростова»: «Клубу выделили 2,4 миллиарда из бюджета. Больше от области нам ничего не надо»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, из чего складывается бюджет клуба.

– Финансовое состояние клуба – стабильное. Когда мы сюда заходили, было сложно, было предбанкротное состояние, долгов на три миллиарда. Два миллиарда мы погасили, остался миллиард, который мы реструктуризировали. Остро этот долг не стоит.

На сегодняшний день с 2017 года наши расходы составили порядка 12 миллиардов рублей. Из них 2,4 миллиарда – это налоги. Основные расходы – это зарплаты и налоги. Остальное мы выделяем на содержание клуба.

– Как складывается бюджет? Как вы сумели привлечь в клуб инвестиции в размере 12 миллиардов?

– Это не инвестиции. 2,4 миллиарда – это правительственный грант. Больше бюджетных денег у нас нет, мы должны учиться зарабатывать сами. Остальное – это деньги спонсоров и заработанные клубом. И частные инвестиции на трансферы.

Я из клуба деньги не вынимаю. Пока мы только инвестируем. Наша задача в том, чтобы клуб был самоокупаемым.

Повторюсь, бюджет клуба должен строиться следующим образом – это спонсорские контракты и деньги, заработанные клубом самостоятельно. Если мы не сможем зарабатывать, как будет существовать клуб?

Область давать ничего не будет. И не надо. Клуб не должен получать деньги из бюджета области. Есть грант, за это большое спасибо. Больше из бюджета нам ничего не надо, мы хотим быть коммерческой организацией, сами зарабатывать и жить по средствам.

«Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ.

Летом клуб потратил на трансферы 3,7 миллиона евро.

Президент «Ростова» Арутюнянц – о трансферах: «Нам нужно несколько ментальных монстров»