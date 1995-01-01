Гурцкая: «Зарема за месяц до увольнения Карреры кричала в ложе: «Надо убирать физрука! Я вам приказываю: уберите физрука!»

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5136

      Ганнибал Лектор 3 минуты назад

      Странно, вроде и "р" в фамилии есть и выглядел всегда с иголочки, еще и овен... Тут что-то не то, врет грузин!

      0
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      Рейтинг: +2074

      acor94 5 минут назад

      Грузинка *********** на башкирку. долой баб из футбола!

      0
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      Рейтинг: +946

      БОМЖАРНИК 15 минут назад

      Бардак в клубе!
      И де эту Мадемуазель Фудун подцепил?

      0
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      Рейтинг: +3216

      tarasofka 32 минуты назад

      да, именно так она и кричала: Я ВАМ ПРИКАЗЫВАЮ! охотно верим агенту.

      1
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      Рейтинг: -49

      Вот оно чё Михалыч > tarasofka 16 минут назад

      Ну а чо...Федуниха она такая.Она может.

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