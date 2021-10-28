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  • Гурцкая: «Зарема за месяц до увольнения Карреры кричала в ложе: «Надо убирать физрука! Я вам приказываю: уберите физрука!»

Гурцкая: «Зарема за месяц до увольнения Карреры кричала в ложе: «Надо убирать физрука! Я вам приказываю: уберите физрука!»

28 октября 2021, 18:27
28

Агент Тимур Гурцкая рассказал о влиянии супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой на процессы в «Спартаке».

– Когда ты узнал о влиянии Заремы?

– Где-то за месяц до увольнения Массимо пошли разговоры, что в вип-ложе появилась девушка, которая громко и энергично реагирует на оплошности тренерской карьеры Массимо. Кричит: «Физрук! Надо убирать физрука! Я вам всем приказываю: уберите физрука!

  • В воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю – 1:7 от «Зенита».
  • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.
  • «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

«Прятаться никто не будет». «Спартак» – о встрече с болельщиками

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (28)
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acor94
1635436926
Грузинка *********** на башкирку. долой баб из футбола!
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Ганнибал Лектор
1635437045
Странно, вроде и "р" в фамилии есть и выглядел всегда с иголочки, еще и овен... Тут что-то не то, врет грузин!
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Hektor 84
1635437658
Все проблемы в Спартаке идут от Федуна и больной на голову федунихи! А еще бы разогнать спиногрызов из менеджмента.
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Chehofff
1635438611
Я фанат Зенита. Но желаю Спартаку быть достойным соперником. Мясные, - вы, что, слепые. К вам в 2004 пришёл Федун и футбол навсегда закончился. Федун и его гастарбайтерка - это убийцы футбола. Отрезвитесь. Измените хоть что-то.
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slavа0508
1635440865
Зарема как раковая опухоль на глазах сжирает команду ...
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Иван Петров 1986
1635443480
А Гурцкая это мужик или баба?
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ivany4
1635445585
Вот и гурцкая вышла из летаргического сна.))) Где же ты был в 17-ом? Зимний брал, или пристраивал своих кривоногих по "выгодным ценам"?? Предполагаю, что сейчас польется говно "знатоков" на Зарему и перетечет на Федуна. Прежде чем что-то обсуждать, потрудитесь изучить и проанализировать материал по теме, а потом судите-рядите. Но только с фактами на руках! Иначе, не судите и несудимы будете!! И еще, для болельщиков команды Спартака, помните, сколько негатива вы выльете на команду, столько вам и вернется. Думаете почему дебилы с северной окраины так стараются? Да потому, что Спартак через тяжелый труд, спортивные неудачи и порой отрицательными рекордам, заработал себе любовь и славу, а бомжам ее купили и кинули к помойным бачкам. Тем самым обесценивая спортивные достижения всех клубов рпл, и приводя к упадку всего футбола в стране.
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aaaaahhhh
1635450037
В этой Санта-Барбаре уже не узнаем кто прав кто не прав. Надо что бы все заткнулись и начали просто работать на благо клуба. Количество грязи и мерзости вокруг Спартака уже невероятно много. Не понимаю как можно вкладывать деньги и так вести дела. Или это такой мазохизм???
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tushkanlz
1635463212
Бабы,они того, кому хочешь мозг вынесут...Не зря в Германии их "посылают" в церковь, на кухню и к детям. ))) Может и по этому немцы хорошо играют...
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Zenit_Zenit
1635478428
Мда… в Спартаке протухло всё, если баба командует не на кухне а на поляне… Это плохо для клуба, это плохо для лиги, это плохо для российского футбола в целом. Отсутствие сильных соперников превращает игру в футбол в унылое гавно. При все моем многолетнем неприятии Спартака, команду искренне жаль. Скоро Зенит будет Спартак обыгрывать не только на одной ноге, но и спиной к его воротом и с закрытыми глазами. Это - непорядок. Так что бабу с воза - кобыле легче, в нашем случае - хряку…
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