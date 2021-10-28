Гурцкая: «Зарема за месяц до увольнения Карреры кричала в ложе: «Надо убирать физрука! Я вам приказываю: уберите физрука!»

Агент Тимур Гурцкая рассказал о влиянии супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой на процессы в «Спартаке».

– Когда ты узнал о влиянии Заремы?

– Где-то за месяц до увольнения Массимо пошли разговоры, что в вип-ложе появилась девушка, которая громко и энергично реагирует на оплошности тренерской карьеры Массимо. Кричит: «Физрук! Надо убирать физрука! Я вам всем приказываю: уберите физрука!

В воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю – 1:7 от «Зенита».

Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.

«Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

«Прятаться никто не будет». «Спартак» – о встрече с болельщиками