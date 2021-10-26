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  • «Прятаться никто не будет». «Спартак» – о встрече с болельщиками

«Прятаться никто не будет». «Спартак» – о встрече с болельщиками

26 октября 2021, 11:58
20

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о предстоящей встрече команды и Руя Витории с болельщиками.

«Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет», – сказал Зеленов.

  • В воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю – 1:7 от «Зенита».
  • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.
  • «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

«СЭ»: фанаты «Спартака» встретятся с командой и Виторией на этой неделе

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (20)
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Старикан
1635240259
Что толку-то? Ну встретятся, поговорят... им наобещают в три короба и... всё останется, как есть!
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"supermax"
1635240904
пусть федун с болельщиками встретится...а то что-то никакой реакции от него не слышно
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Дедуктор
1635244057
Ненужный совсем хай вокруг 7:1 раскрутили. Это футбол, паньмаишь. Бывайить. Ща Руй раскрутит свою бригаду на серию побед подряд. И хрюканы окажутся в лидирующей группе. А еще и в ЛЕ достойно себя покажут. Могут? Вполне. Всего делов то. Перестроить оборону. Дать подстраховку Рассказику. И - хорошего психолога Пупсу. Другое дело - способен ли на это старина Руй. Пока окончательно оценку не советую выставлять. Подождите чутка.
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NewLife
1635245409
Не понимаю эту херню - это как генсек и члены ЦК встречаются с трудящимися, пообещают комммунизм и свалят.
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Марк Аврелий!
1635246706
Перефразируя басню Крылова : ...А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты(футболисты) не годитесь...
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paracetamol
1635248598
Прятаться никто не будет, все получат что заслужили!
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zlobny_zenitos
1635251076
Хорошо бы еще Леонид Арнольдович посетил эту встречу. И ответил на вопросы о тренерах, трансферах, почему какие то женщины пытаются рулить клубом не смысля в спорте ничего, почему не приглашают в клуб работать людей преданных Спартаку, почему увольняют из за соцсетей уважаемых людей. Или "лайки" в инсте важнее клуба?! Так пусть тогда тик-токеров позовет или еще кого...Даню Милохина, Моргенштерна...что бы лайки были...Вон СБЕР позвал на форум Милохина и все рады... А я считаю, что за такое надо просто бить в нос... На эти вопросы ни команда, ни главный тренер не ответят. А проблемы то эти замолчат опять... Леониду Арнольдовичу видимо нужно руководство с "европейским менталитетом", что бы в рот ему заглядывали и слова против не говорили...и стелились перед ним...он же владелец...магнат...А Дмитрий Анатольевич видимо на хрен его посылает...даже физрук - Саламыч и тот видимо не гнулся... не становился "европейцем"... Ээээх Леонид Арнольдович... что же вы с клубом то таким большим делаете...(((( Слов нет...
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Vepras
1635251215
Играть и проигрывать можно по-разному, но то что сейчас происходит со Спартаком это просто надсмешка со стороны Федуна, меняет тренеров и управленцев, а команда все ниже и ниже, может настало время его убрать ?
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Hektor 84
1635251502
А лучше бы прятались от стыда! Я бы вот еще федуна с его федунихой позвал на встречу!
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zigbert
1635252737
Поговорить надо но так чтобы это стало пользой для всех.
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