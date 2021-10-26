«Прятаться никто не будет». «Спартак» – о встрече с болельщиками

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о предстоящей встрече команды и Руя Витории с болельщиками.

«Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет», – сказал Зеленов.

В воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю – 1:7 от «Зенита».

Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.

«Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

«СЭ»: фанаты «Спартака» встретятся с командой и Виторией на этой неделе