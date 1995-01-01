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    «Прятаться никто не будет». «Спартак» – о встрече с болельщиками

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о предстоящей встрече команды и Руя Витории с болельщиками.

    «Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет», – сказал Зеленов.

    • В воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю – 1:7 от «Зенита».
    • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.
    • «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

    «СЭ»: фанаты «Спартака» встретятся с командой и Виторией на этой неделе

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +89

      Gasanov Хачик 13 минут назад

      Попы сваи намажти курдюком бараньим! А то на сухую будут вам засовывать вашы верные фанаты

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      Рейтинг: +7924

      "supermax" 50 минут назад

      пусть федун с болельщиками встретится...а то что-то никакой реакции от него не слышно

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      Рейтинг: +7027

      Старикан 1 час назад

      Что толку-то? Ну встретятся, поговорят... им наобещают в три короба и... всё останется, как есть!

      0
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      Рейтинг: +3141

      tarasofka 1 час назад

      лучше откажитесь) а то будет, как с динамой когда-то, когда фанаты пришли на тренировку, обстреляли игроков из пейнтбольных ружей, листовки раскидали про кураньи и джуджака - и быстренько свалили)

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