«Вираж» могут условно дисквалифицировать на одну игру за поведение на матче «Зенит» – «Спартак»

КДК РФС может наказать зенитовский «Вираж» за скандирование нецензурной лексики на матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).
После матча с «Сочи» (1:2) фанатам «Зенита» было вынесено предупреждение, а сегодня им могут присудить условную дисквалификацию на один матч.
Если это решение будет вынесено, то в случае повторного нарушения «Вираж» будет закрыт на одну игру.
- Завтра, 29 октября, «Зенит» примет «Динамо».
- Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
- «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка, располагаясь на 2-й строчке.
Источник: Sport24