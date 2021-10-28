«Вираж» могут условно дисквалифицировать на одну игру за поведение на матче «Зенит» – «Спартак»

КДК РФС может наказать зенитовский «Вираж» за скандирование нецензурной лексики на матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

После матча с «Сочи» (1:2) фанатам «Зенита» было вынесено предупреждение, а сегодня им могут присудить условную дисквалификацию на один матч.

Если это решение будет вынесено, то в случае повторного нарушения «Вираж» будет закрыт на одну игру.