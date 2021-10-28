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    «Вираж» могут условно дисквалифицировать на одну игру за поведение на матче «Зенит» – «Спартак»

    КДК РФС может наказать зенитовский «Вираж» за скандирование нецензурной лексики на матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

    После матча с «Сочи» (1:2) фанатам «Зенита» было вынесено предупреждение, а сегодня им могут присудить условную дисквалификацию на один матч.

    Если это решение будет вынесено, то в случае повторного нарушения «Вираж» будет закрыт на одну игру.

    • Завтра, 29 октября, «Зенит» примет «Динамо».
    • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
    • «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка, располагаясь на 2-й строчке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии17
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      Рейтинг: +938

      БОМЖАРНИК 26 минут назад

      Культурная столица.
      В переулках людей избивают,матом орут,рыгают на стадионе,валяются обосанные около пятерочек.ДИКАРИ!
      Позор БОМЖАРНИКУ!!!!

      0
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      Рейтинг: +5728

      mamba9090909 1 час назад

      "Вириж"?!! Это ещё что за фрукт? У нас таких нет. Дисквалифицируйте. Только в документах укажите, что это именно "ВИРИЖ"

      1
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      Рейтинг: +13982

      paracetamol 1 час назад

      Лищь бы гадость какую сделать Зениту. Иных идей у РПЛ нет, особенно с новым начальством!

      2
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      Рейтинг: +11106

      Литейный4 1 час назад

      Стыдно за Срамтак. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +26120

      silver29 1 час назад

      Заметьте всем клубам с ходу за такие кричалки болельщиков стольник штрафа прилетает, а этим и тут погрозили пальчиком и условкой (((( бомжи что на поле, что на вираже с одной помойки.

      4
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      Рейтинг: +13982

      paracetamol > silver29 1 час назад

      Так то свиням...

      1
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      Рейтинг: +5728

      mamba9090909 > paracetamol 1 час назад

      Заметь, что на поле 7 - 1, это как раз от бомжей в свинарник.

      0
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      Рейтинг: +2801

      R_a_i_n > silver29 27 минут назад

      Газпром-мечты сбываются)))

      2
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      Рейтинг: +25727

      пьяныйхоровод > silver29 10 минут назад

      Гостевой трибуне со свинарником тоже штраф не выписали .

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      Рейтинг: +1207

      ab15488 1 час назад

      А Вираж знает, что он Вириж?

      2
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      Рейтинг: +4725

      Павелий > ab15488 1 час назад

      70-80% "Виража" - малолетние глоры, которым билеты купил Газпром. Они с трудом понимают, кто они и зачем находятся на стадионе.

      4
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      Рейтинг: +9248

      alp > Павелий 1 час назад

      ты реально не в курсе дела. перестань писать жуйню и не позорься.

      6
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      Рейтинг: +1657

      VGreen > Павелий 1 час назад

      ну ты и х у й н ю написал. Сходи на вираж и скажи им это там, как раз посмотришь кто там на самом деле)
      Я не болельщик зенита, но объективно - зенитовский вираж одна из самых организованных фанатских трибун, куда просто так не попадешь

      4
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      Рейтинг: +25727

      пьяныйхоровод > alp 27 минут назад

      Оставь блаженного в покое , он вчера только оклемался после воскресного матча . На три дня заперся в "келье" и бубнил мантру "гаспромфсёкупил".

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      Рейтинг: +2801

      R_a_i_n > alp 25 минут назад

      Все он правильно пишет. Все знают как Газпром билеты распространяет.

      1
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      Рейтинг: +2801

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 22 минуты назад

      У тебя на губах что-то белое. У Зюбы гостил?

      2
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      Рейтинг: +25727

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 52 секунды назад

      У тебя розовый дым из задницы . Тебя сегодня без смазки использовали ?

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