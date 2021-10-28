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  • «Вираж» могут условно дисквалифицировать на одну игру за поведение на матче «Зенит» – «Спартак»

«Вираж» могут условно дисквалифицировать на одну игру за поведение на матче «Зенит» – «Спартак»

28 октября 2021, 14:59
28

КДК РФС может наказать зенитовский «Вираж» за скандирование нецензурной лексики на матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

После матча с «Сочи» (1:2) фанатам «Зенита» было вынесено предупреждение, а сегодня им могут присудить условную дисквалификацию на один матч.

Если это решение будет вынесено, то в случае повторного нарушения «Вираж» будет закрыт на одну игру.

  • Завтра, 29 октября, «Зенит» примет «Динамо».
  • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
  • «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка, располагаясь на 2-й строчке.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (28)
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ab15488
1635422974
А Вираж знает, что он Вириж?
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paracetamol
1635423350
Лищь бы гадость какую сделать Зениту. Иных идей у РПЛ нет, особенно с новым начальством!
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mamba9090909
1635423629
"Вириж"?!! Это ещё что за фрукт? У нас таких нет. Дисквалифицируйте. Только в документах укажите, что это именно "ВИРИЖ"
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Томик
1635436689
Предлагаю "условно условно" и "на пол игры". А то слишком жестко.
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rattyboy
1635438754
А что здесь деклассированные делают? Боль утихла? Слёзы просохли? Даже ходить начали? Правда ещё широко расставляя ноги.....
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