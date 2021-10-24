Чалов в последних 4 выходах на замену в РПЛ поучаствовал в 4 голах

Форвард ЦСКА Федор Чалов в последних своих четырех выходах на замену в матчах РПЛ принял участие в четырех голах (три раза забил и один раз ассистировал). Накануне нападающий записал на свой счет победный мяч в ворота «Крыльев Советов» (3:1), выйдя на поле во втором тайме.
В десяти выходах на замену в РПЛ, предшествовавших этим четырем, Чалов результативными действиями не отмечался.
- Чалов в сезоне РПЛ провел 11 встреч, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.
- Игрок – воспитанник ЦСКА.
- ЦСКА не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
Источник: Бомбардир.ру