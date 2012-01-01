Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Чалов в последних 4 выходах на замену в РПЛ поучаствовал в 4 голах

    Форвард ЦСКА Федор Чалов в последних своих четырех выходах на замену в матчах РПЛ принял участие в четырех голах (три раза забил и один раз ассистировал). Накануне нападающий записал на свой счет победный мяч в ворота «Крыльев Советов» (3:1), выйдя на поле во втором тайме.

    В десяти выходах на замену в РПЛ, предшествовавших этим четырем, Чалов результативными действиями не отмечался.

    • Чалов в сезоне РПЛ провел 11 встреч, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.
    • Игрок – воспитанник ЦСКА.
    • ЦСКА не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22127

      vladimir-7 2 часа назад

      Ф. Чалов молодец, восстанавливается. Удачи, Федя!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90518
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67905
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru