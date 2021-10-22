Семин: «Отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду. Я их очень люблю»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему отдал серебряную медаль чемпионата России-2019/20 одному из болельщиков на трибунах.

«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю», – сказал Семин.

«Локомотив» не продлил контракт с тренером в мае 2020 года.

В сезоне-2017/18 клуб под его руководством выиграл РПЛ.

Ранее Семина не приглашали на награждение из-за конфликта с предыдущим руководством клуба.