Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Семин: «Отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду. Я их очень люблю»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему отдал серебряную медаль чемпионата России-2019/20 одному из болельщиков на трибунах.

    «Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю», – сказал Семин.

    • «Локомотив» не продлил контракт с тренером в мае 2020 года.
    • В сезоне-2017/18 клуб под его руководством выиграл РПЛ.
    • Ранее Семина не приглашали на награждение из-за конфликта с предыдущим руководством клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90447
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67893
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru