Семин: «Отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду. Я их очень люблю»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему отдал серебряную медаль чемпионата России-2019/20 одному из болельщиков на трибунах.
«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю», – сказал Семин.
- «Локомотив» не продлил контракт с тренером в мае 2020 года.
- В сезоне-2017/18 клуб под его руководством выиграл РПЛ.
- Ранее Семина не приглашали на награждение из-за конфликта с предыдущим руководством клуба.
Перед матчем «Локо» – «Галатасарай» Юрию Сeмину вручили серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/20, а он бросил ее болельщикам pic.twitter.com/eEmUYRfi0k— Руслан Абушкин (@abushkin2) October 21, 2021