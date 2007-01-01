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    Обвинение запросило для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно и штраф в размере 75 тысяч

    В Версале проходит заседание по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна интимным видео со стороны форварда «Реала» Карима Бензема.

    По информации GFFN, прокурор запросил для 33-летнего француза 10 месяцев тюрьмы условно и штраф в размере 75 тысяч евро.

    Пять лет тюрьмы – максимальное наказание, которое мог получить Бензема. Заседание по делу продлится до 22 октября включительно.

    • Бензема был соучастником шантажа Вальбуэна в 2015 году.
    • Экс-игрок «Динамо» должен был заплатить деньги, чтобы злоумышленники не выложили видеозапись интимного характера с его участием.
    • Из-за скандала Бензема долгое время не вызвался в сборную Франции.

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    Источник: твиттер GFFN

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