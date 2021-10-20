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  • Associated Press: минимум 12 европейских сборных готовы выйти из ФИФА из-за намерения проводить ЧМ каждые 2 года

Associated Press: минимум 12 европейских сборных готовы выйти из ФИФА из-за намерения проводить ЧМ каждые 2 года

20 октября 2021, 18:58
15

Ряд европейских национальных футбольных ассоциаций готовы выйти из состава ФИФА из-за планов организации проводить чемпионат мира раз в два года.

По информации Associated Press, как минимум 12 европейских сборных уведомили ФИФА о готовности выйти из состава организации.

Выход футбольной ассоциации из ФИФА не повлияет на участие сборной и клубов в турнирах под эгидой УЕФА.

  • Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
  • Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.
  • УЕФА против учащения чемпионата мира.

Cadena SER: ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го

Источник: Associated Press
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (15)
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Блямба
1634746050
Надо нам срочно возглавить это движение...Это мы умеем .знаем и любим. И в Катар не поедем уже ярыми оппозиционерами.
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серега кашин
1634746060
фифа медленно начинает разваливаться
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paracetamol
1634749768
Их можно понять. Надеюсь, в числе 12-ти не Кабо Верде с Тринидадом и Тобаго?
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alex1951
1634750225
Мир потихоньку сходит с ума. Сегодняшнее активное поколение ,просто уже свихнулось от всяких форс-мажорных изобретений ,сюда включаю все.что в мире творится.... Это ,вот,ЧМ раз в два года ...То супер Лига, то чертова ,,Корона,, всю жизнь раком поставившая(на все запреты) ,и как следствие ,всякие отклонения на местах ( в странах) ,там дураки продолжают тему ,,дурки,,.....Вот и думай ,что хошь -- то ли ради бабла ,то ли и вправду чокнулись.....
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Dr.Metal
1634750251
А вы на хоккей посмотрите. Каждый год чемпионат мира. Сделай реже в 4 раза и титулов было бы в 4 раза меньше. А если сделать ЧМ 12 раз в году, теоретически Франция, Италия, Бельгия и Испания смогут выиграть по 12 титулов за сезон
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Hektor 84
1634751733
Правильно и делают. А то у Чеферина крыша напрочь съезжает. Кто то должен остановить эту дырку.
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Soccerdealer63
1634768109
НЕ очень понятно.... Что имеенно и кого именно не устравиает в данном предложении? Все сборные, попадающие в финальный турнир, получают бабки! Все федерации станут ТОЛЩЕ! Фанам - отрада - больше ДВИЖУХИ! При такой "частоте" турнира у многих талантов будет больше шансов: НЕ ЗАБУДУ ГЕНИАЛЬНЫХ ГОЛЛАНДЦЕВ 70-Х...КОТОРЫЕ ДВАЖДЫ ИГРАЛИ В ФИНАЛАХ ЧМ (74 И 78) И ОБА РАЗА СТАЛИ ВТОРЫМИ! Атак бы раз в два года наверняка бы золото хапнули)))
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Freyd
1635174632
Огласите весь список пожалуйста!!!
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