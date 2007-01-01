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    Associated Press: минимум 12 европейских сборных готовы выйти из ФИФА из-за намерения проводить ЧМ каждые 2 года

    Ряд европейских национальных футбольных ассоциаций готовы выйти из состава ФИФА из-за планов организации проводить чемпионат мира раз в два года.

    По информации Associated Press, как минимум 12 европейских сборных уведомили ФИФА о готовности выйти из состава организации.

    Выход футбольной ассоциации из ФИФА не повлияет на участие сборной и клубов в турнирах под эгидой УЕФА.

    • Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
    • Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.
    • УЕФА против учащения чемпионата мира.

    Cadena SER: ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Associated Press

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13896

      KLIM777 44 минуты назад

      сделайте чм каждый год, чтобы его никто не смотрел

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2015

      Радио1000шумеров > KLIM777 33 минуты назад

      Каждые полчаса)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7812

      "supermax" > Радио1000шумеров 12 минут назад

      Чемпионат мира ещё не начался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6478

      серега кашин 44 минуты назад

      фифа медленно начинает разваливаться

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1135

      Блямба 44 минуты назад

      Надо нам срочно возглавить это движение...Это мы умеем .знаем и любим.
      И в Катар не поедем уже ярыми оппозиционерами.

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