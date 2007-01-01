Associated Press: минимум 12 европейских сборных готовы выйти из ФИФА из-за намерения проводить ЧМ каждые 2 года

сделайте чм каждый год, чтобы его никто не смотрел
Ряд европейских национальных футбольных ассоциаций готовы выйти из состава ФИФА из-за планов организации проводить чемпионат мира раз в два года.
По информации Associated Press, как минимум 12 европейских сборных уведомили ФИФА о готовности выйти из состава организации.
Выход футбольной ассоциации из ФИФА не повлияет на участие сборной и клубов в турнирах под эгидой УЕФА.
- Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
- Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.
- УЕФА против учащения чемпионата мира.
Cadena SER: ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го