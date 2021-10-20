Associated Press: минимум 12 европейских сборных готовы выйти из ФИФА из-за намерения проводить ЧМ каждые 2 года

Ряд европейских национальных футбольных ассоциаций готовы выйти из состава ФИФА из-за планов организации проводить чемпионат мира раз в два года.

По информации Associated Press, как минимум 12 европейских сборных уведомили ФИФА о готовности выйти из состава организации.

Выход футбольной ассоциации из ФИФА не повлияет на участие сборной и клубов в турнирах под эгидой УЕФА.

Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.

Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.

УЕФА против учащения чемпионата мира.

Cadena SER: ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го