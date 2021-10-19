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    Cadena SER: ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го

    ФИФА уведомила все входящие в нее национальные ассоциации о намерении проводить чемпионат мира каждые два года. Реформа предложена в рамках нового календаря для сборных.

    По информации Cadena SER, клубы будут отправлять игроков в сборные на 30 дней в году вместо нынешних 50.

    Квалификационные турниры будут ограничены максимум семью матчами, благодаря чему их можно будет провести в два окна – в октябре и в марте. В ФИФА считают, что это позволит снизить нагрузки на футболистов.

    • Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
    • Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.
    • УЕФА против учащения чемпионата мира.

    Инфантино – о ЧМ каждые 2 года: «Когда его решили проводить каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211»

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    Источник: Cadena SER

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    Сегодня, 22:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14670

      Garrincha58 37 секунд назад

      за чем изобретать велосипед, если он с 30 года существует и в полном порядке

      0
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      Рейтинг: +6455

      серега кашин 2 минуты назад

      Престиж ЧМ утратит свои статус

      0
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      Рейтинг: +1333

      Alex Y 5 минут назад

      А ЧЕ тогда когда, отменят что ли)

      0
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      Рейтинг: +7979

      Fusballer 12 минут назад

      Обесценивание турнира. Давайте ещё как в хоккее каждый год.

      0
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      Рейтинг: +1329

      Parham 13 минут назад

      Дурдом!

      0
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      Рейтинг: +551

      Каменный стояк 17 минут назад

      Cadena SER: ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ раз в две недели, начиная с 2026-го

      2
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