Cadena SER: ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го

за чем изобретать велосипед, если он с 30 года существует и в полном порядке
ФИФА уведомила все входящие в нее национальные ассоциации о намерении проводить чемпионат мира каждые два года. Реформа предложена в рамках нового календаря для сборных.
По информации Cadena SER, клубы будут отправлять игроков в сборные на 30 дней в году вместо нынешних 50.
Квалификационные турниры будут ограничены максимум семью матчами, благодаря чему их можно будет провести в два окна – в октябре и в марте. В ФИФА считают, что это позволит снизить нагрузки на футболистов.
- Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
- Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.
- УЕФА против учащения чемпионата мира.
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