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  • Cadena SER: ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го

Cadena SER: ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го

19 октября 2021, 22:24
15

ФИФА уведомила все входящие в нее национальные ассоциации о намерении проводить чемпионат мира каждые два года. Реформа предложена в рамках нового календаря для сборных.

По информации Cadena SER, клубы будут отправлять игроков в сборные на 30 дней в году вместо нынешних 50.

Квалификационные турниры будут ограничены максимум семью матчами, благодаря чему их можно будет провести в два окна – в октябре и в марте. В ФИФА считают, что это позволит снизить нагрузки на футболистов.

  • Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
  • Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.
  • УЕФА против учащения чемпионата мира.

Инфантино – о ЧМ каждые 2 года: «Когда его решили проводить каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211»

Источник: Cadena SER
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (15)
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Fusballer
1634672599
Обесценивание турнира. Давайте ещё как в хоккее каждый год.
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серега кашин
1634673192
Престиж ЧМ утратит свои статус
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Garrincha58
1634673283
за чем изобретать велосипед, если он с 30 года существует и в полном порядке
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житель СПб
1634673625
Новые революции - всегда дурно пахнут... Как известно, не трогая то, что хорошо работает...
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777+
1634674271
Неважно во что играем - футбол или спортлото, Здравый смысл отсутствует - побеждает бабло!!!
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slavа0508
1634675247
каждый год будет турнир то ЧМ то ЧЕ . турниры потеряют свою значимость . будет не праздник футбола а обыденность . как в хоккее ЧМ который не кому особо не нужен .
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Давид59
1634703492
Похоже бабла мало им стало. Это я про ФИФА. Ну а теперь прикиньте, когда и сколько дней будет у сборников отпуск. У ни он обычно в межсезонье, которого теперь вообще не будет.
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paracetamol
1634710465
Идет перетягивание каната между ФИФА и УЕФА. Борьба за бабки, люди гибнут за металл!
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Добрый Бобер
1634712311
Так себе идея.
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zigbert
1634732385
Там еще будет голосование по этому вопросу и вряд ли многие ассоциации поддержат это безумное решение.
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