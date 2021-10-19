Cadena SER: ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го

ФИФА уведомила все входящие в нее национальные ассоциации о намерении проводить чемпионат мира каждые два года. Реформа предложена в рамках нового календаря для сборных.

По информации Cadena SER, клубы будут отправлять игроков в сборные на 30 дней в году вместо нынешних 50.

Квалификационные турниры будут ограничены максимум семью матчами, благодаря чему их можно будет провести в два окна – в октябре и в марте. В ФИФА считают, что это позволит снизить нагрузки на футболистов.

Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.

Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.

УЕФА против учащения чемпионата мира.

Инфантино – о ЧМ каждые 2 года: «Когда его решили проводить каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211»