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  • Инфантино – о ЧМ каждые 2 года: «Когда его решили проводить каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211»

Инфантино – о ЧМ каждые 2 года: «Когда его решили проводить каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211»

19 октября 2021, 08:26
8

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о плюсах проведения чемпионата мира каждые два года.

«Мы анализируем возможность проведения ЧМ каждые два года и оцениваем, положительно ли это повлияет на футбол. У нас есть предложения, мы проводим по ним внутренние консультации. Кто-то за, кто-то против.

Преимущества проведения ЧМ каждые два года очевидны. Появится больше соревнований высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение, больше шансов дать чемпионат мира.

Когда принималось решение о проведении ЧМ каждые четыре года, было всего 40 команд. Теперь их 211.

Идут разговоры о проведении одного ЧМ в пяти странах. И если каждый год будет либо мужской, либо женский чемпионат, то за 20 лет чемпионат мира пройдет в 100 странах», – сказал Инфантино.

  • Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
  • Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.
  • УЕФА против учащения чемпионата мира.

Инфантино – о ЧМ раз в два года: «Супербоул, «Уимблдон», ЛЧ проводятся каждый год. Престиж турнира зависит от его качества, а не от частоты»

Источник: ESPN
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Инфантино Джанни
Комментарии (8)
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Красногорск_Фан
1634622238
было 40. И осталось 40 сильных команд. Остальные 170 на призовые места не претендуют, не блещут. Оставьте чемпионат среди сильных команд раз в 4 года.
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Cules2013
1634631728
Бред какой-то. Спортивный принцип соблюдается хоть при 40, хоть при 240 участниках. Больше команд - просто больше игр в ОТБОРОЧНОМ цикле. В финальной стадии регламент не должен меняться, ни по кол-ву участников, ни по регулярности проведения турнира. Всё дело в деньгах. И только. ФИФА согласно на любой кипиш, кроме голодовки, если это приносит хоть какие-то деньги. И этот пузырь будет раздуваться, пока не лопнет. К сожалению, сейчас хоть и засилье контента, но до точки полного пресыщения и отвращения ещё далеко, поэтому всякие подобные реформы (новые турниры, больше команд и т.п.) будут и далее активно внедряться в жизнь.
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Hektor 84
1634642927
Бредовые идеи из башки Инфантино продолжают сыпаться! А о футболистах он не думает, ему главное побольше бабла напилить. Травматичность футболистов повышается с каждым годом, а этому побольше турниров напихать в график.
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paracetamol
1634710597
В период коронавируса нужно больше развлечений, - сказал Инфантино, - правда зрителей на стадик не пускают!
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Антибиотик
1634751699
Сделают из престижного турнира ширпотреб. И все ради бабла.
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Vitaga
1635416687
столько игр снизят качество и престиж. нагрузка на игроков возрастет. команды будут вынуждены иметь на 10-15 игроков больше в составе. соответственно квалификация уровень этих игроков станет ниже. от этого пострадает и зрелищность. выгода лишь в дополнительном притоке денег. и то сомнительно ведь со временем из достаточно редкого события ЧМ станет рядовым и менее привлекательным
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