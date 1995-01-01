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    Инфантино – о ЧМ каждые 2 года: «Когда его решили проводить каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о плюсах проведения чемпионата мира каждые два года.

    «Мы анализируем возможность проведения ЧМ каждые два года и оцениваем, положительно ли это повлияет на футбол. У нас есть предложения, мы проводим по ним внутренние консультации. Кто-то за, кто-то против.

    Преимущества проведения ЧМ каждые два года очевидны. Появится больше соревнований высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение, больше шансов дать чемпионат мира.

    Когда принималось решение о проведении ЧМ каждые четыре года, было всего 40 команд. Теперь их 211.

    Идут разговоры о проведении одного ЧМ в пяти странах. И если каждый год будет либо мужской, либо женский чемпионат, то за 20 лет чемпионат мира пройдет в 100 странах», – сказал Инфантино.

    • Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
    • Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.
    • УЕФА против учащения чемпионата мира.

    Инфантино – о ЧМ раз в два года: «Супербоул, «Уимблдон», ЛЧ проводятся каждый год. Престиж турнира зависит от его качества, а не от частоты»

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 08:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2667

      tarasofka 1 час назад

      тогда надо расширять на 64 команды и вводить раунд 1/16. и проводить в двух странах минимум, т.к. одна страна не потянет столько стадионов.

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      Рейтинг: +2136

      Аристократ Олжик > tarasofka 53 минуты назад

      А мне кажется, нужно отменить правила, по которому организатор получает досрочную путевку. И тогда можно будет провести ЧМ, сразу в 6-8 странах, 18 стадионов и 64 сборные. Я не против, чтобы ЧМ проводился, каждые 2 года, но вопрос . . . А квалификация когда будет проводиться?

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      Рейтинг: +2667

      tarasofka > Аристократ Олжик 31 минуту назад

      это правило не отменят, т.к. основная часть билетов продаётся местным, которые хотят видеть свою команду, как участника. и, по-моему, только 1 раз в истории страна-хозяйка (ЮАР) не вышла из группы в 1/8. это чисто финансовый вопрос.

      квалификацию тоже пройти просто, в обычном режиме. только есть одна загвоздка. сейчас по нечётным годам никаких турниров нет, только те самые квалификации. но при проведении ЧМ раз в 2 года возникает конфликт интересов с уефа и евро. одновременно они вряд ли смогут проходить, а значит, что-то будет проводиться в нечётные года.

      как по мне - бред. тогда и уефа начнёт рассматривать возможность проводить евро раз в 2 года, ибо что за фигня вырисовывается. континентальные, по определению, должны быть чаще. а чм - квинтессенция всего происходящего на уровне сборных. короче, я за то, чтобы оставить всё как есть. но расширить список участников до 64. гарантировать попадание слабым сборным. и исключить бредовый пункт, как на чм-1994, как на евро-2016, согласно которому некоторые лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, выходят в 1/8. но не все. вот это точно надо убрать.

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      Рейтинг: +2006

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      И Чемпионат Европы каждые 2 года...
      Это ж сколько матчей за год придется проводить игрокам условных Челси и МанСити (а среди них оч. много сборников) в год? 60+? Будут умирать от истощения прямо на полях ЧМ?

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      Рейтинг: +2244

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      было 40. И осталось 40 сильных команд. Остальные 170 на призовые места не претендуют, не блещут. Оставьте чемпионат среди сильных команд раз в 4 года.

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