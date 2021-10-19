Инфантино – о ЧМ каждые 2 года: «Когда его решили проводить каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о плюсах проведения чемпионата мира каждые два года.

«Мы анализируем возможность проведения ЧМ каждые два года и оцениваем, положительно ли это повлияет на футбол. У нас есть предложения, мы проводим по ним внутренние консультации. Кто-то за, кто-то против.

Преимущества проведения ЧМ каждые два года очевидны. Появится больше соревнований высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение, больше шансов дать чемпионат мира.

Когда принималось решение о проведении ЧМ каждые четыре года, было всего 40 команд. Теперь их 211.

Идут разговоры о проведении одного ЧМ в пяти странах. И если каждый год будет либо мужской, либо женский чемпионат, то за 20 лет чемпионат мира пройдет в 100 странах», – сказал Инфантино.

Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.

Ближайший турнир пройдет в Катаре в следующем году.

УЕФА против учащения чемпионата мира.

Инфантино – о ЧМ раз в два года: «Супербоул, «Уимблдон», ЛЧ проводятся каждый год. Престиж турнира зависит от его качества, а не от частоты»