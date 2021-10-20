Главные новости дня. ФИФА намерена проводить ЧМ каждые два года, «Зенит» продлил контракт с Барриосом

Лига чемпионов. «Атлетико» уступил «Ливерпулю», «ПСЖ» победил «Лейпциг», «Аякс» разгромил «Боруссию» Д.

Гризманн сделал дубль и получил прямую красную карточку в матче с «Ливерпулем».

Бензема предстанет перед судом. Ему грозит до пяти лет тюрьмы за шантаж Вальбуэна.

Cadena SER: ФИФА сообщила сборным о намерении проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го.

Sport24: Промес вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака».

«Зенит» продлил контракт с Барриосом.

Бонуччи: «Десять лет назад я мог перейти в «Зенит», но гордость подсказала мне остаться в «Ювентусе».

Тарасов приостановил карьеру: «На данном этапе я выбираю семью».

Победа в РПЛ и участие в плей-офф ЛЧ и ЛЕ – основные цели «Локомотива» до 2026 года.

18 из 20 клубов АПЛ проголосовали за запрет сверхвыгодных спонсорских сделок «Ньюкасла».