Лига чемпионов. «ПСЖ» одержал волевую победу над «Лейпцигом» благодаря дублю Месси

«ПСЖ» победил «Лейпциг» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий клуб вел в счете до 62-й минуты. Победу «ПСЖ» в концовке принес нападающий Лионель Месси, который оформил дубль.

«ПСЖ» благодаря этой победе продолжает лидировать в группе А с 7 очками. «Лейпциг» в трех стартовых турах не набрал ни одного очка.

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

ПСЖ (Франция) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 9; 1:1 – Силва, 28; 1:2 – Мукиеле, 57; 2:2 – Месси, 67; 3:2 – Месси (с пенальти), 74.

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