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    Лига чемпионов. «ПСЖ» одержал волевую победу над «Лейпцигом» благодаря дублю Месси

    «ПСЖ» победил «Лейпциг» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Немецкий клуб вел в счете до 62-й минуты. Победу «ПСЖ» в концовке принес нападающий Лионель Месси, который оформил дубль.

    «ПСЖ» благодаря этой победе продолжает лидировать в группе А с 7 очками. «Лейпциг» в трех стартовых турах не набрал ни одного очка.

    Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

    ПСЖ (Франция) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 9; 1:1 – Силва, 28; 1:2 – Мукиеле, 57; 2:2 – Месси, 67; 3:2 – Месси (с пенальти), 74.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2021 23:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +74

      Gasanov Хачик 30 минут назад

      Вот месси шалава мелкая. Пасмотриш на статисьтику и типа харошый футбалист цэлых два гола забил. А на самом деле ниачём. Голы коньчиные любой алень таких накидает. А ты папробуй забить как Раналду вильяриалу забил! У тебя тваё малинькое ачко парвёца!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21809

      bset 1 час назад

      Один гол Месси в пустые ворота, другой с пенальти) И кто здесь Пеналду?))

      1
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      Рейтинг: +3610

      FENIX-SL > bset 8 минут назад

      ахахахахаха
      его персофаны не заметят это
      завтра Роналду с пенальти забьет - сразу налетят

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