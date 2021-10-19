ПСЖ - РБ Лейпциг

Месси красава !!!
|4 тур
|24 ноября, вторник
|23:00
|ПСЖ
|1:0
|РБ Лейпциг
|3 тур
|4 ноября, среда
|23:00
|РБ Лейпциг
|2:1
|ПСЖ
|4 тур
|24 ноября, вторник
|23:00
|ПСЖ
|1:0
|РБ Лейпциг
|3 тур
|4 ноября, среда
|23:00
|РБ Лейпциг
|2:1
|ПСЖ
|1/2 финала
|18 августа, вторник
|22:00
|РБ Лейпциг
|0:3
|ПСЖ
|
|18 июля, пятница
|22:00
|РБ Лейпциг
|4:2
|ПСЖ
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|6
|4
|0
|2
|18:10
|+8
|12
|2.
|ПСЖ
|6
|3
|2
|1
|13:8
|+5
|11
|3.
|РБ Лейпциг
|6
|2
|1
|3
|15:14
|+1
|7
|4.
|Брюгге
|6
|1
|1
|4
|6:20
|-14
|4
Месси красава !!!
Зачем Обезьяне пенсию бить дают?не его это