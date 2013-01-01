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    «Каждое утро смотри в зеркало, какое ты говно». Игрок академии «Локо» пожаловался на тренера

    Футболист «Локомотива»-U15 Иван Бердников написал письмо на имя гендиректора клуба Владимира Леонченко, в котором рассказал об оскорблениях в свой адрес со стороны тренера вратарей Дмитрия Екимова.

    «Довожу до вашего сведения, что вчера, 8 октября 2021 года, в 21:45 часов я зашeл в комнату воспитателя, чтобы сдать телефон и ноутбук. Там находился тренер вратарей Екимов Дмитрий Владимирович.

    Я положил телефон и направлялся к выходу. Вслед Дмитрий Владимирович мне задаeт вопрос: «Ты смотришься в зеркало каждый день?» Я повернулся к нему и ответил: «Нет! А что?»

    Он продолжил: «Когда ты встаeшь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно». Я ответил: «Почему я говно?» Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой «Урал» вслед за другом. После этого я вышел из комнаты, ушeл на свой этаж и очень долго не мог заснуть.

    Прошу разобраться в данном вопросе и применить меры по отношению к Екимову Д. В.» – говорится в письме Бердникова.

    По информации «Чемпионата», «Локомотив» пока не применял санкции в отношении Екимова. У самого футболиста состоялась беседа с Александром Самедовым, который занимает пост старшего селекционера по молодeжному футболу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8721

      playsh 6 минут назад

      Подло говорить мальчугану такие вещи,зная,что он не может ответить такой же монетой.А Екимов подонок сродни Широкову.Есть вообще какой-либо фильтр отбора таких уродов к работе с детьми?

      0
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      Рейтинг: +7979

      Fusballer 25 минут назад

      Вот же тренершка. Как бы и кто не играл, надо с уважением относиться к людям. Пытаться объяснять, в чем их проблемы. Помогать расти и развиваться. Но это нужно уметь воспитывать. А потом чьи то родители занесут, и в итоге талантливые в сторону, а у кого занесли - карьерный рост.

      1
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      Рейтинг: +13738

      paracetamol 43 минуты назад

      Физруки - воспитатели, мля! Что-то я не помню вратаря Екимова, может и играл, но не как Яшин или Малафеев, а как обычное говно!

      2
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      Рейтинг: +10422

      Cleaner 59 минут назад

      Таковы сейчас нравы в Локомотиве. Наверху хапают, внизу хамят...(

      2
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      Рейтинг: +12498

      ilichkadr > Cleaner 53 минуты назад

      Как же они далеки от футбола!

      4
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      Рейтинг: +53325

      portero 1 час назад

      Екимов смотрит и видит гавно каждый день, надется что и дрцгие будут видеть. ан нет только он большее гавно...

      4
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      Рейтинг: +12498

      ilichkadr 1 час назад

      Как бы парень не играл, но оскорбление со стороны тренера это явный перебор. Гнать в шею таких тренеров-воспитателей, причём демонстративно!

      5
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      Рейтинг: +2013

      acor94 1 час назад

      Видимо бедный Екимов на лапу не получил, за то что место чьё-то в команде занимаешь)

      5
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      Рейтинг: +53325

      portero > acor94 1 час назад

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