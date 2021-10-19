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  • «Каждое утро смотри в зеркало, какое ты говно». Игрок академии «Локо» пожаловался на тренера

«Каждое утро смотри в зеркало, какое ты говно». Игрок академии «Локо» пожаловался на тренера

19 октября 2021, 21:17
17

Футболист «Локомотива»-U15 Иван Бердников написал письмо на имя гендиректора клуба Владимира Леонченко, в котором рассказал об оскорблениях в свой адрес со стороны тренера вратарей Дмитрия Екимова.

«Довожу до вашего сведения, что вчера, 8 октября 2021 года, в 21:45 часов я зашeл в комнату воспитателя, чтобы сдать телефон и ноутбук. Там находился тренер вратарей Екимов Дмитрий Владимирович.

Я положил телефон и направлялся к выходу. Вслед Дмитрий Владимирович мне задаeт вопрос: «Ты смотришься в зеркало каждый день?» Я повернулся к нему и ответил: «Нет! А что?»

Он продолжил: «Когда ты встаeшь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно». Я ответил: «Почему я говно?» Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой «Урал» вслед за другом. После этого я вышел из комнаты, ушeл на свой этаж и очень долго не мог заснуть.

Прошу разобраться в данном вопросе и применить меры по отношению к Екимову Д. В.» – говорится в письме Бердникова.

По информации «Чемпионата», «Локомотив» пока не применял санкции в отношении Екимова. У самого футболиста состоялась беседа с Александром Самедовым, который занимает пост старшего селекционера по молодeжному футболу.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acor94
1634668455
Видимо бедный Екимов на лапу не получил, за то что место чьё-то в команде занимаешь)
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ilichkadr
1634669003
Как бы парень не играл, но оскорбление со стороны тренера это явный перебор. Гнать в шею таких тренеров-воспитателей, причём демонстративно!
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portero
1634669102
Екимов смотрит и видит гавно каждый день, надется что и дрцгие будут видеть. ан нет только он большее гавно...
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paracetamol
1634670675
Физруки - воспитатели, мля! Что-то я не помню вратаря Екимова, может и играл, но не как Яшин или Малафеев, а как обычное говно!
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Fusballer
1634671760
Вот же тренершка. Как бы и кто не играл, надо с уважением относиться к людям. Пытаться объяснять, в чем их проблемы. Помогать расти и развиваться. Но это нужно уметь воспитывать. А потом чьи то родители занесут, и в итоге талантливые в сторону, а у кого занесли - карьерный рост.
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Plyash
1634672868
Подло говорить мальчугану такие вещи,зная,что он не может ответить такой же монетой.А Екимов подонок сродни Широкову.Есть вообще какой-либо фильтр отбора таких уродов к работе с детьми?
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DOCTOR PENALTY
1634673868
Екимов просто быдло. Таких нельзя допускать к тренерской работе.
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inzek
1634686291
скандал, просто скандал
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Бухбух
1634697607
Ну, если Екимов такое сказал без свидетелей, то это, в принципе, правильно. Такую фразу можно сказать почти любому российскому футболеру, может играть будут лучше. Ну, а если при свидетелях, тогда Екимов 200% не прав.
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paracetamol
1634710706
Теперь понятно, почему Локо не.гров покупает!
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