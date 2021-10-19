«Каждое утро смотри в зеркало, какое ты говно». Игрок академии «Локо» пожаловался на тренера

Футболист «Локомотива»-U15 Иван Бердников написал письмо на имя гендиректора клуба Владимира Леонченко, в котором рассказал об оскорблениях в свой адрес со стороны тренера вратарей Дмитрия Екимова.

«Довожу до вашего сведения, что вчера, 8 октября 2021 года, в 21:45 часов я зашeл в комнату воспитателя, чтобы сдать телефон и ноутбук. Там находился тренер вратарей Екимов Дмитрий Владимирович.

Я положил телефон и направлялся к выходу. Вслед Дмитрий Владимирович мне задаeт вопрос: «Ты смотришься в зеркало каждый день?» Я повернулся к нему и ответил: «Нет! А что?»

Он продолжил: «Когда ты встаeшь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно». Я ответил: «Почему я говно?» Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой «Урал» вслед за другом. После этого я вышел из комнаты, ушeл на свой этаж и очень долго не мог заснуть.

Прошу разобраться в данном вопросе и применить меры по отношению к Екимову Д. В.» – говорится в письме Бердникова.

По информации «Чемпионата», «Локомотив» пока не применял санкции в отношении Екимова. У самого футболиста состоялась беседа с Александром Самедовым, который занимает пост старшего селекционера по молодeжному футболу.