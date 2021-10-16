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    КДК РФС не будет рассматривать потасовку в матче «Спартак» – «Динамо»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил, почему не будет дана оценка конфликту между игроками «Спартака» и «Динамо» в первом тайме субботнего дерби.

    «Вся судейская бригада видела, что происходило на поле в этот момент. Судейская бригада определила две желтые карточки в одну сторону и две желтые карточки в другую сторону. Какие основания у КДК, чтобы рассматривать данный инцидент? Есть закон и дисциплинарный регламент.

    Мы не можем рассматривать дело, если в данном случае нет прямого удаления. Судейская бригада оценила, что здесь только наказание в виде желтых карточек. Поэтому у КДК нет основания для рассмотрения данного дела», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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