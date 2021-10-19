КДК РФС не будет рассматривать потасовку в матче «Спартак» – «Динамо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил, почему не будет дана оценка конфликту между игроками «Спартака» и «Динамо» в первом тайме субботнего дерби.

«Вся судейская бригада видела, что происходило на поле в этот момент. Судейская бригада определила две желтые карточки в одну сторону и две желтые карточки в другую сторону. Какие основания у КДК, чтобы рассматривать данный инцидент? Есть закон и дисциплинарный регламент.

Мы не можем рассматривать дело, если в данном случае нет прямого удаления. Судейская бригада оценила, что здесь только наказание в виде желтых карточек. Поэтому у КДК нет основания для рассмотрения данного дела», – сказал Григорьянц.

Матч 11-го тура РПЛ завершился ничьей 2:2.

Игру обслуживал Сергей Карасев.