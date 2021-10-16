КДК РФС не будет рассматривать потасовку в матче «Спартак» – «Динамо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил, почему не будет дана оценка конфликту между игроками «Спартака» и «Динамо» в первом тайме субботнего дерби.
«Вся судейская бригада видела, что происходило на поле в этот момент. Судейская бригада определила две желтые карточки в одну сторону и две желтые карточки в другую сторону. Какие основания у КДК, чтобы рассматривать данный инцидент? Есть закон и дисциплинарный регламент.
Мы не можем рассматривать дело, если в данном случае нет прямого удаления. Судейская бригада оценила, что здесь только наказание в виде желтых карточек. Поэтому у КДК нет основания для рассмотрения данного дела», – сказал Григорьянц.
- Матч 11-го тура РПЛ завершился ничьей 2:2.
- Игру обслуживал Сергей Карасев.
А вот и видео яркой потасовки в концовке первой половиныЗахарян грубо подкатился под Кофрие, это не понравилось Джикии и Жиго. А потом понеслосьДальше точно не будет скучно. Включай Матч ТВ, посмотрим встречу вместе https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/QxqLaSIYJO— Матч ТВ (@MatchTV) October 16, 2021
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