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КДК РФС не будет рассматривать потасовку в матче «Спартак» – «Динамо»

19 октября 2021, 00:54
28

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил, почему не будет дана оценка конфликту между игроками «Спартака» и «Динамо» в первом тайме субботнего дерби.

«Вся судейская бригада видела, что происходило на поле в этот момент. Судейская бригада определила две желтые карточки в одну сторону и две желтые карточки в другую сторону. Какие основания у КДК, чтобы рассматривать данный инцидент? Есть закон и дисциплинарный регламент.

Мы не можем рассматривать дело, если в данном случае нет прямого удаления. Судейская бригада оценила, что здесь только наказание в виде желтых карточек. Поэтому у КДК нет основания для рассмотрения данного дела», – сказал Григорьянц.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Григорьянц Артур
Комментарии (28)
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Дядя Серёжа
1634606362
Захарян если будет так продолжать, то его поломают непременно
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Блямба
1634615999
Ну,если только в ускоренной перемотке. Чисто поржать.
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моэм
1634625369
В СССР такие молодые "технари" , как Захарян , находились под защитой ...к примеру приезжает Спартак в Киев , а там лоси-костоломы будьте нате , но Черенкова не трогали , потому что знали , Бубнов может так "засадить" , что потом месяц хромать будешь , и Феде не нужно было заниматься самозащитой а-ля Захарян... у Захаряна же нет такого "защитника" , раз его пнули , другой , и что ему было делать ?...но если ты мужик надо отвечать , потому и вынужден он защищаться сам ....как может ... Грулёв полез , но это не дело , если уж хотел защитить Арсена , то ему надо было после первого же "наезда" на Захаряна дать по рогам его обидчику , и дальше всё было бы нормально.
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FanatSerj
1634629396
О что там смотреть, журнализды на ровном месте пытаются высосать драку, а там центральным планом обнимашки Фомина с Джикия ))))
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NewLife
1634631789
Правильная осмотрительность, а то приедут динамовские космонавты и заметут нас в СИЗО. Заведут дело о поощрении массовых беспорядков и назначат иностранными агентами за содействие иностранцу Спартаку))
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AZ
1634639491
Кокорин с табуреткой там не выбегал?
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