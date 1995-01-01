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    Два подростка арестованы после матча «Манчестер Сити» – «Бернли» за гомофобные кричалки

    Два зрителя матча восьмого тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бернли» арестованы за гомофобные кричалки. Они подростки.

    «Я хочу послать четкий сигнал всем, кто посещает футбольные матчи, намереваясь вести себя оскорбительно и угрожающе: это недопустимо.

    Помимо ареста, мы будем работать с нашими футбольными партнерами, чтобы обеспечить принятие самых решительных мер, включая запрет этим болельщикам посещать будущие футбольные матчи.

    Наш главный приоритет – безопасность и благополучие болельщиков, персонала и игроков, и мы хотим, чтобы болельщики могли наслаждаться матчами без того, чтобы их поход на игру был испорчен небольшим количеством людей», – сказал делегат матча Джейми Коллинс.

    • Также на встрече был арестован 20-летний мужчина за нарушение общественного порядка и нападение на полицейских.
    • «Манчестер Сити» идет в АПЛ на 3-м месте.
    • «Бернли» идет в зоне вылета.

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    Источник: Sky Sports

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