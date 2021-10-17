Два подростка арестованы после матча «Манчестер Сити» – «Бернли» за гомофобные кричалки

Два зрителя матча восьмого тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бернли» арестованы за гомофобные кричалки. Они подростки.

«Я хочу послать четкий сигнал всем, кто посещает футбольные матчи, намереваясь вести себя оскорбительно и угрожающе: это недопустимо.

Помимо ареста, мы будем работать с нашими футбольными партнерами, чтобы обеспечить принятие самых решительных мер, включая запрет этим болельщикам посещать будущие футбольные матчи.

Наш главный приоритет – безопасность и благополучие болельщиков, персонала и игроков, и мы хотим, чтобы болельщики могли наслаждаться матчами без того, чтобы их поход на игру был испорчен небольшим количеством людей», – сказал делегат матча Джейми Коллинс.