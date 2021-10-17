Два подростка арестованы после матча «Манчестер Сити» – «Бернли» за гомофобные кричалки

Два зрителя матча восьмого тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бернли» арестованы за гомофобные кричалки. Они подростки.
«Я хочу послать четкий сигнал всем, кто посещает футбольные матчи, намереваясь вести себя оскорбительно и угрожающе: это недопустимо.
Помимо ареста, мы будем работать с нашими футбольными партнерами, чтобы обеспечить принятие самых решительных мер, включая запрет этим болельщикам посещать будущие футбольные матчи.
Наш главный приоритет – безопасность и благополучие болельщиков, персонала и игроков, и мы хотим, чтобы болельщики могли наслаждаться матчами без того, чтобы их поход на игру был испорчен небольшим количеством людей», – сказал делегат матча Джейми Коллинс.
- Также на встрече был арестован 20-летний мужчина за нарушение общественного порядка и нападение на полицейских.
- «Манчестер Сити» идет в АПЛ на 3-м месте.
- «Бернли» идет в зоне вылета.
Источник: Sky Sports