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  • The Sun: игроки сборной Дании перед матчем с Молдавией устроили вечеринку с сотрудницами отеля

The Sun: игроки сборной Дании перед матчем с Молдавией устроили вечеринку с сотрудницами отеля

17 октября 2021, 01:03
13

Футболистов сборной Дании уличили в нарушении режима в преддверии октябрьского матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Молдавии (4:0). Игроки перед вылетом в Кишинев устроили вечеринку в компании сотрудниц отеля Marienlyst.

Девушки были полуголые, вечеринка проходила возле бассейна. Отель вынес выговор двум своим сотрудницам, которые развлекались с игроками. Расследование по поводу инцидента запустил и Датский футбольный союз (DBU).

  • Дания уже вышла на ЧМ-2022.
  • У датчан в отборе 8 побед подряд с общим счетом 27:0.
  • Дания – полуфиналист Евро-2020.

Источник: The Sun
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Дания. Суперлига Молдавия Дания
Комментарии (13)
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zarsm
1634425889
Откройте таблицу отборочного этапа и отстаньте от пацанов. Нашли себе повод изобразить бурную деятельность, работяги.
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spartakuz
1634435427
Сделал дело - гуляй смело.
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Черкизовский Кот
1634437844
Победителей не судят!!!
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Niko
1634444928
Дело молодое
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alex1951
1634446320
Дело завели их боссы-импотенты.... Зависть - страшная штука....))) Если бы это произошло в молдавском отеле, девки были б только рады --- забеременеть,родить,иск на алименты и можно всю жисть не пахать....)))
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Боцман59rus
1634450563
_ хорошо, что хоть с девочками развлекались>))
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KOLBIS
1634450870
Поэтому так и играют парни...Респект...
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Дедуктор
1634451423
Не ожидал. Думал, суровые даны со смуглянками развлекались. В кои то веки, выезд в Молдавию. Для расправы над полными неумехами. Это было бы актуально. И расправиться, и со смуглянками отжечь. А со своими то?! Смысл - накануне матча? Смысла то нет. Но, видимо, есть традиция. Как пить дать, к каждому матчу так готовятся.
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Nevskij
1634456148
Вердикт будет следующий: если бы развлекались с сотрудниками, а не сотрудницами, никто бы даже не пикнул. А так? ВИНОВНЫ! (сарказм)
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777+
1634464463
За датчан можно только порадоваться и пить(гулять) и играть УМЕЮТ!!!Задачу досрочно выполнили - КРАСАВЦЫ!!!МУЖЧИНЫ!!! ФУТБОЛИСТЫ!!!
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