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    The Sun: игроки сборной Дании перед матчем с Молдавией устроили вечеринку с сотрудницами отеля

    Футболистов сборной Дании уличили в нарушении режима в преддверии октябрьского матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Молдавии (4:0). Игроки перед вылетом в Кишинев устроили вечеринку в компании сотрудниц отеля Marienlyst.

    Девушки были полуголые, вечеринка проходила возле бассейна. Отель вынес выговор двум своим сотрудницам, которые развлекались с игроками. Расследование по поводу инцидента запустил и Датский футбольный союз (DBU).

    • Дания уже вышла на ЧМ-2022.
    • У датчан в отборе 8 побед подряд с общим счетом 27:0.
    • Дания – полуфиналист Евро-2020.

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    Источник: The Sun

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