The Sun: игроки сборной Дании перед матчем с Молдавией устроили вечеринку с сотрудницами отеля

Футболистов сборной Дании уличили в нарушении режима в преддверии октябрьского матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Молдавии (4:0). Игроки перед вылетом в Кишинев устроили вечеринку в компании сотрудниц отеля Marienlyst.

Девушки были полуголые, вечеринка проходила возле бассейна. Отель вынес выговор двум своим сотрудницам, которые развлекались с игроками. Расследование по поводу инцидента запустил и Датский футбольный союз (DBU).