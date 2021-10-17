The Sun: игроки сборной Дании перед матчем с Молдавией устроили вечеринку с сотрудницами отеля

Футболистов сборной Дании уличили в нарушении режима в преддверии октябрьского матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Молдавии (4:0). Игроки перед вылетом в Кишинев устроили вечеринку в компании сотрудниц отеля Marienlyst.
Девушки были полуголые, вечеринка проходила возле бассейна. Отель вынес выговор двум своим сотрудницам, которые развлекались с игроками. Расследование по поводу инцидента запустил и Датский футбольный союз (DBU).
- Дания уже вышла на ЧМ-2022.
- У датчан в отборе 8 побед подряд с общим счетом 27:0.
- Дания – полуфиналист Евро-2020.
Источник: The Sun