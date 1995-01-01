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    Главные новости дня. «Спартак» спасся со счета 0:2 в матче с «Динамо», экс-директор «Чертаново» Ларин обвиняется в хищении в особо крупном размере

    Бакаев: «Во время матча с «Наполи» ответил Мозесу, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать».

    Оздоев: «В России завышенная оценка во всех видах спорта. Мы не входим в топ-10 лучших сборных, дай бог, чтобы были в топ-30».

    Экс-директор «Чертаново» Ларин обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере.

    Моуринью может возглавить «Ньюкасл».

    Агент Клаудиньо – о натурализации: «Да, это возможно».

    Кузяев не сыграет со «Спартаком» из-за дисквалификации.

    РПЛ. «Зенит» проиграл «Арсеналу», потерпев второе поражение подряд в чемпионате.

    Жиго получил желтую после потасовки в матче с «Динамо» и не сыграет с «Зенитом».

    РПЛ. «Спартак» отыгрался в матче с «Динамо», уступая к 87-й минуте 0:2.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5258

      Из Твери Леха 1 час назад

      Е-мое. Несмотря на то, что Зенит проиграл, все результаты на руку Газпрому (1 и 2 место). Может тоже начать верить во всеобщий заговор)

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