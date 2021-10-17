Главные новости дня. «Спартак» спасся со счета 0:2 в матче с «Динамо», экс-директор «Чертаново» Ларин обвиняется в хищении в особо крупном размере

Бакаев: «Во время матча с «Наполи» ответил Мозесу, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать».

Оздоев: «В России завышенная оценка во всех видах спорта. Мы не входим в топ-10 лучших сборных, дай бог, чтобы были в топ-30».

Экс-директор «Чертаново» Ларин обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере.

Моуринью может возглавить «Ньюкасл».

Агент Клаудиньо – о натурализации: «Да, это возможно».

Кузяев не сыграет со «Спартаком» из-за дисквалификации.

РПЛ. «Зенит» проиграл «Арсеналу», потерпев второе поражение подряд в чемпионате.

Жиго получил желтую после потасовки в матче с «Динамо» и не сыграет с «Зенитом».

РПЛ. «Спартак» отыгрался в матче с «Динамо», уступая к 87-й минуте 0:2.

Metaratings: Селихов хочет покинуть «Спартак» зимой.