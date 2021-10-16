⚡ РПЛ. «Зенит» проиграл «Арсеналу», потерпев второе поражение подряд в чемпионате

В 11-м туре РПЛ «Зенит» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

Победу хозяевам поля принесли голы Зурико Давиташвили и Кингса Кангва. В составе лидера чемпионата отличился Артем Дзюба.

Для петербургской команды это второе поражение подряд в Премьер-лиге. В прошлом туре они проиграли «Сочи» (1:2).

«Арсенал», набрав три очка, поднялся в таблице с 14-го на 12-е место.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Давиташвили, 53; 1:1 – Дзюба, 88; 2:1 – К. Кангва, 90.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Степанов, Радакович, Ткачeв (Гулиев, 76), Чаушич, Хлусевич (Суханов, 76), К. Кангва, Давиташвили (Бьорнстрем, 90+2), Марков (Луценко, 55).

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Круговой, Сантос, Ловрен, Ерохин (Мостовой, 72), Сутормин (Караваев, 72), Кузяев (Клаудиньо, 46), Вендел, Дзюба, Малком.

Предупреждения: Марков, 40; Луценко, 74; Коченков, 81 – Кузяев, 21.

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