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  • ⚡ РПЛ. «Зенит» проиграл «Арсеналу», потерпев второе поражение подряд в чемпионате

⚡ РПЛ. «Зенит» проиграл «Арсеналу», потерпев второе поражение подряд в чемпионате

16 октября 2021, 15:56
178

В 11-м туре РПЛ «Зенит» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

Победу хозяевам поля принесли голы Зурико Давиташвили и Кингса Кангва. В составе лидера чемпионата отличился Артем Дзюба.

Для петербургской команды это второе поражение подряд в Премьер-лиге. В прошлом туре они проиграли «Сочи» (1:2).

«Арсенал», набрав три очка, поднялся в таблице с 14-го на 12-е место.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Давиташвили, 53; 1:1 – Дзюба, 88; 2:1 – К. Кангва, 90.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Степанов, Радакович, Ткачeв (Гулиев, 76), Чаушич, Хлусевич (Суханов, 76), К. Кангва, Давиташвили (Бьорнстрем, 90+2), Марков (Луценко, 55).

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Круговой, Сантос, Ловрен, Ерохин (Мостовой, 72), Сутормин (Караваев, 72), Кузяев (Клаудиньо, 46), Вендел, Дзюба, Малком.

Предупреждения: Марков, 40; Луценко, 74; Коченков, 81 – Кузяев, 21.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит
Комментарии (178)
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житель СПб
1634389079
Ну что - с заслуженной победой поздравляю Арсенал! Второй гол - красота!
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NewLife
1634389146
У синита выстрелила ржавая берданка, но Арсенал тут же показал, что в их арсенале есть снайперская винтовка.
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oyabun
1634389191
Кангва!!! СуперпуперИгрочище!!! Какой же красивый мяч забил. Практически сам всё сделал. Вот все бы играли с таким азартом и желанием забить. А то большинство ходят вальяжно, ждут что мяч сам к ним прилетит и останется только ножку подставить. Браво Арсенал! С Победой!
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lordmrv
1634389406
Кукуяна пожизненно отстранить! Не смог Зениту помочь, хоть и старался))) Арсенал, с победой вас, соседи!
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diadushka
1634389426
Единственный способ обыгрывать кабинетного дутого чемпиона - забивать на последних минутах, чтобы у судьи не хватило времени нарисовать левую пенку
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polt
1634389468
Возникли вопросы по Кукуяну, похоже пытался тянуть Зенит.
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ivany4
1634389612
Несмотря на явную продажность судейки, футбольный Бог сегодня на стороне Арсенала. Арсенал с победой! Победный гол - красавец!
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владимир миронов
1634389956
Приезжаю с рыбалки, а тут Приятная новость--Арсенал выиграл у Зенита. С победой, туляки !!!
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zigbert
1634392302
Зенит рассчитывал на легкую победу. Может быть имея ввиду будущую игру с Ювентусом. Но одним перекатыванием мяча без обострения ничего не получится. Арсенал с победой!
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Ивантеевец
1634394570
Показательный момент всего матча, то что после забитого гола вместо того чтобы нести мяч к центру поля и на кураже попытаться добить Арсенал, Всероссийский Дрочувало побежал майкой светить со ста голами. Павлин он есть павлин. Не лидер, самовлюблённый нарцисс. Правильно Валера его от сборной отбрил. Арсенал с заслуженной победой!
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