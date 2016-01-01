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    ⚡ РПЛ. «Зенит» проиграл «Арсеналу», потерпев второе поражение подряд в чемпионате

    В 11-м туре РПЛ «Зенит» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

    Победу хозяевам поля принесли голы Зурико Давиташвили и Кингса Кангва. В составе лидера чемпионата отличился Артем Дзюба.

    Для петербургской команды это второе поражение подряд в Премьер-лиге. В прошлом туре они проиграли «Сочи» (1:2).

    «Арсенал», набрав три очка, поднялся в таблице с 14-го на 12-е место.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Давиташвили, 53; 1:1 – Дзюба, 88; 2:1 – К. Кангва, 90.

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Степанов, Радакович, Ткачeв (Гулиев, 76), Чаушич, Хлусевич (Суханов, 76), К. Кангва, Давиташвили (Бьорнстрем, 90+2), Марков (Луценко, 55).

    «Зенит»: Крицюк, Чистяков, Круговой, Сантос, Ловрен, Ерохин (Мостовой, 72), Сутормин (Караваев, 72), Кузяев (Клаудиньо, 46), Вендел, Дзюба, Малком.

    Предупреждения: Марков, 40; Луценко, 74; Коченков, 81 – Кузяев, 21.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии165
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      Рейтинг: +5176

      GoldPlayFIFARus9 17 минут назад

      А если серьёзно, то просто аттракцион нереализованных моментов. Нельзя так играть. У Зенита неплохие исполнители, но очень слабые тренеры(увы), слишком много напридумывали должностей в клубе, почти все бывшие игроки и нет действительно понимающих тренеров. Тренерский штаб не влезает на скамейку, это уже надо прекращать.

      3
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      Рейтинг: +5176

      GoldPlayFIFARus9 21 минуту назад

      Это всё заговор, Зенит специально проиграл, как бы показывая, что Арсенал не при чём, это не наш купленный клуб, чтобы потом нам отдать очки когда это будет надо!)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +577

      БОМЖАРНИК 24 минуты назад

      Ну не че там дальше старуха накидает авоську,а потом и КБ!!!
      И Сережку за дверь выставят)) Хотя уже питерские говорят,что он не тренер.!!!!

      1
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      Рейтинг: +5253

      Из Твери Леха 30 минут назад

      Арсенал дома добротно выглядит, а Семак - не тренер.

      0
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      Рейтинг: +10314

      Cleaner > Из Твери Леха 13 минут назад

      Арсенала Зенит обязан обыгрывать ВООБЩЕ БЕЗ ТРЕНЕРА!

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      Рейтинг: +759

      сутулая собака и лисы 31 минуту назад

      у Зенита уже три матча, в которых в их пользу совершены результативные ошибки судейства (2 из них официально признаны РФС, но результаты матчей уже не вернуть).
      то есть в 20-25% матчей им уже подсудили (подарили по 4-7 очков).

      так что не переживайте, Зенит даже так не досягаем.
      хотя бы с Ювентусом пусть покажут харатер, не зря же строят стадионы и скупают игроков по 40 лямов с наших налогов, теперь они народная команда.

      0
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      Рейтинг: +12417

      ilichkadr > сутулая собака и лисы 28 минут назад

      Не обижай хряков, ибо "народная команда" - единственное, что осталось с советских времен.

      0
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      Рейтинг: +759

      сутулая собака и лисы > ilichkadr 24 минуты назад

      я и не обижаю их.

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      Рейтинг: +10314

      Cleaner > ilichkadr 12 минут назад

      Собака хряков не обижает. Она хрякам завидует!

      2
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      Рейтинг: +2951

      ySS 32 минуты назад

      Аукнуклось гаспрому удаление единственного нападающего в прошлом туре.
      Шадыханова в топку, Сухому пожизненную!
      Семака в сборную!)

      1
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      Рейтинг: +800

      Ивантеевец 39 минут назад

      Показательный момент всего матча, то что после забитого гола вместо того чтобы нести мяч к центру поля и на кураже попытаться добить Арсенал, Всероссийский Дрочувало побежал майкой светить со ста голами. Павлин он есть павлин. Не лидер, самовлюблённый нарцисс. Правильно Валера его от сборной отбрил. Арсенал с заслуженной победой!

      5
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      Рейтинг: +1040

      Блямба > Ивантеевец 1 минуту назад

      Блин,обидно,но ,*****,чётко подмечено+++

      0
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      Рейтинг: +577

      БОМЖАРНИК 39 минут назад

      Еще раз позор зениту.

      1
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      Рейтинг: +119

      Storm13 42 минуты назад

      Бей жидов (буржуев) спасай Россию? Всё когда-то возвращается, диалектический материализм в действии?
      Мы безусловно интернационалисты, но диалектику природы никто не отменял.

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      Рейтинг: +12417

      ilichkadr > Storm13 43 минуты назад

      Ага, сегодня сработал 2-ой закон диалектики отрицание отрицания.

      1
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      Рейтинг: +2379

      R_a_i_n > Storm13 41 минуту назад

      ничего не понятно-но очень интересно))

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      Рейтинг: +119

      Storm13 > ilichkadr 38 минут назад

      Это 3 закон диалектики. 2 закон, количество в качество. Тульский "Арсенал" с заслуженной победой!

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      Рейтинг: +12417

      ilichkadr > Storm13 32 минуты назад

      Точно точно. Да уж, пенсию так просто не платят..............

      0
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      Рейтинг: +2869

      CSKA57 47 минут назад

      Арсенал с победой! Зенит, по всей видимости, думает больше об играх в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +25590

      Боцман59rus > CSKA57 40 минут назад

      _ Зенит решил слить РПЛ, чтобы больше не думать о ЛЧ>))

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