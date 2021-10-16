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    Бакаев: «Во время матча с «Наполи» ответил Мозесу, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев раскрыл свой диалог с партнером Виктором Мозесом во время последнего матча Лиги Европы против «Наполи» (3:2). Накануне о беседе двух футболистов рассказал Артем Ребров.

    «Я ему ответил, что он тоже не Диего Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Как-то так. Я свой стиль не буду менять. Лучшее, что я умею, – это обыгрывать. Я и буду этим пользу приносить», – сказал Бакаев.

    • Мозес выигрывал Лигу Европы, АПЛ, Кубок Африки. Единственный трофей Бакаева – Суперкубок России.
    • После матча в Неаполе Бакаев провел 2 встречи в основе сборной России.
    • В ближайшем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Лестером» (20 октября).

    Ребров: «Во время матча с «Наполи» Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас»

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    Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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    16.10.2021 22:35
    Комментарии19
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      Рейтинг: +12025

      Hektor 84 31 минуту назад

      Обыгрывать он может)))! Не смеши утырок, так безмозглый пешеход.

      0
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      Рейтинг: +12025

      Hektor 84 33 минуты назад

      Чучело кавказское возомнил из себя великого! Посмотри в каких клубах играл ты и в каких Мозес. И кому забивал Мозес, а ты даже пенальти Ахмату не в силах забить.

      0
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      Рейтинг: +313

      I'll be back 50 минут назад

      "Бакаев по-русски говорю чуть-чуть. Мозес по-русски май не понимай"
      На каком языке они "Базар вели"?

      0
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      Рейтинг: +320

      NapaS 1 час назад

      Зеля, ты еще боялся мечтать поступить туда, где Витя уже преподавал. Послушал бы лучше совета человека, который на таких уровнях поиграл, которые ты только в пес или фифу выбирать на джойстике сможешь. И говорит он это тебе не просто так, а оттого, что если ты так зашкварником и останешься, ему и всей команде придется пахать больше. Чес про свои коронки-обыгрыши оставь, пожалуйста, для телок в кальянных, им конечно тоже поF, но зато они правды не знают.

      1
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      Рейтинг: +10747

      NewLife 2 часа назад

      Если и тот и другой говорили без злости, то нормально, а если на повышенных тонах с наездом, то и тот и другой мудаки.

      3
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      Рейтинг: +8688

      playsh > NewLife 1 час назад

      Я тоже так думаю.Команда - это один экипаж и не важно,кто старше,кто младше,все делают одно дело,и одному без другого не выжить.

      0
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      Рейтинг: +3586

      FENIX-SL 2 часа назад

      да да
      лучше бразильцев в составе сборной - зелимхан бакаев

      АХХАХААХХАХАХАХА

      1
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      Рейтинг: +169

      Форвард 79 2 часа назад

      Ответ на здравую критику получился как в детском саду
      Ты такой -Ты сам такой)))

      4
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      Рейтинг: +2471

      Валерий2705 2 часа назад

      Обыгрывать кого ты умеешь? Такие же брёвна из РПЛ как и сам?

      0
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      Рейтинг: +7914

      Fusballer 2 часа назад

      Далеко не всем быть уровня Марадоны. А подсказывать молодёжи имеют право старички.

      1
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      Рейтинг: +9145

      alp 2 часа назад

      я ш говорил, что спам намба ван в футбольном контенте

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