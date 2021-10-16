Бакаев: «Во время матча с «Наполи» ответил Мозесу, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев раскрыл свой диалог с партнером Виктором Мозесом во время последнего матча Лиги Европы против «Наполи» (3:2). Накануне о беседе двух футболистов рассказал Артем Ребров.

«Я ему ответил, что он тоже не Диего Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Как-то так. Я свой стиль не буду менять. Лучшее, что я умею, – это обыгрывать. Я и буду этим пользу приносить», – сказал Бакаев.

Мозес выигрывал Лигу Европы, АПЛ, Кубок Африки. Единственный трофей Бакаева – Суперкубок России.

После матча в Неаполе Бакаев провел 2 встречи в основе сборной России.

В ближайшем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Лестером» (20 октября).

Ребров: «Во время матча с «Наполи» Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас»