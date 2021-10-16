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  • Бакаев: «Во время матча с «Наполи» ответил Мозесу, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать»

Бакаев: «Во время матча с «Наполи» ответил Мозесу, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать»

16 октября 2021, 22:35
26

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев раскрыл свой диалог с партнером Виктором Мозесом во время последнего матча Лиги Европы против «Наполи» (3:2). Накануне о беседе двух футболистов рассказал Артем Ребров.

«Я ему ответил, что он тоже не Диего Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Как-то так. Я свой стиль не буду менять. Лучшее, что я умею, – это обыгрывать. Я и буду этим пользу приносить», – сказал Бакаев.

  • Мозес выигрывал Лигу Европы, АПЛ, Кубок Африки. Единственный трофей Бакаева – Суперкубок России.
  • После матча в Неаполе Бакаев провел 2 встречи в основе сборной России.
  • В ближайшем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Лестером» (20 октября).

Ребров: «Во время матча с «Наполи» Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас»

Источник: ютуб-канал «Вышли!»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Наполи Спартак Мозес Виктор Бакаев Зелимхан
Комментарии (26)
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Derzkiy1
1634414955
Что за баран, играй в свой футбол в рпл, то не всегда получается ! А тут Наполи, уровень другой, мячи только теряет
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Форвард 79
1634415999
Ответ на здравую критику получился как в детском саду Ты такой -Ты сам такой)))
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NewLife
1634417421
Если и тот и другой говорили без злости, то нормально, а если на повышенных тонах с наездом, то и тот и другой мудаки.
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NapaS
1634419803
Зеля, ты еще боялся мечтать поступить туда, где Витя уже преподавал. Послушал бы лучше совета человека, который на таких уровнях поиграл, которые ты только в пес или фифу выбирать на джойстике сможешь. И говорит он это тебе не просто так, а оттого, что если ты так зашкварником и останешься, ему и всей команде придется пахать больше. Чес про свои коронки-обыгрыши оставь, пожалуйста, для телок в кальянных, им конечно тоже поF, но зато они правды не знают.
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Hektor 84
1634422827
Чучело кавказское возомнил из себя великого! Посмотри в каких клубах играл ты и в каких Мозес. И кому забивал Мозес, а ты даже пенальти Ахмату не в силах забить.
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Hektor 84
1634422951
Обыгрывать он может)))! Не смеши утырок, так безмозглый пешеход.
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evgeniy.slam
1634452543
Сразу видно какая "дружная атмосфера" между игроками в коллективе.. Еще и на публику такое говорить
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Sky Spartak
1634452632
Для тебя он Марадона !!! Слушать старших надо... играли бы лучше !!! упёртый утырок...
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Plyash
1634456659
Мания величия у мальчика, "великим дриблёром" себя возомнил,хи-хи...
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slavа0508
1634477897
На любой . работе старший может что то подсказать и чему то научить и для этого не надо быть лучшим в мире в этой специальности и обычно кто прислушивается . просто быстрей растут и познают профессию . а то что Мозес может дать дельные советы . сомнений нет ...
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