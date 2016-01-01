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    Ребров: «Во время матча с «Наполи» Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, что происходило в раздевалке команды во время последнего матча Лиги Европы против «Наполи» (3:2). Москвичи по ходу встречи уступали в счете.

    «Я еще никогда не видел Виктора Мозеса таким заряженным, как в Неаполе. В перерыве он сказал Зелимхану Бакаеву: «Ты не Диего Марадона, играй в пас».

    Андрей Ещенко добавил: «Бака, посмотри, как Лоренцо Инсинье играет. Принимает и во фланг отдает, принимает и во фланг отдает. Они не водятся, не пытаются обыграть всю команду в одиночку». Вообще подсказки Еща – особая тема. Несмотря на веселуху и смешки, он здорово в футболе разбирается, может указать ребятам на правильные вещи», – написал Ребров.

    • После матча в Неаполе Бакаев провел 2 встречи в основе сборной России.
    • В ближайшем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Лестером» (20 октября).
    • Завтра, 16 октября, «Спартак» в 11-м туре РПЛ примет «Динамо».

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53142

      portero 8 минут назад

      Бакаев постоянно мяч передерживает и его уже никак не перевоспитать....

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