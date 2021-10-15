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  • Ребров: «Во время матча с «Наполи» Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас»

Ребров: «Во время матча с «Наполи» Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас»

15 октября 2021, 22:24
8

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, что происходило в раздевалке команды во время последнего матча Лиги Европы против «Наполи» (3:2). Москвичи по ходу встречи уступали в счете.

«Я еще никогда не видел Виктора Мозеса таким заряженным, как в Неаполе. В перерыве он сказал Зелимхану Бакаеву: «Ты не Диего Марадона, играй в пас».

Андрей Ещенко добавил: «Бака, посмотри, как Лоренцо Инсинье играет. Принимает и во фланг отдает, принимает и во фланг отдает. Они не водятся, не пытаются обыграть всю команду в одиночку». Вообще подсказки Еща – особая тема. Несмотря на веселуху и смешки, он здорово в футболе разбирается, может указать ребятам на правильные вещи», – написал Ребров.

  • После матча в Неаполе Бакаев провел 2 встречи в основе сборной России.
  • В ближайшем матче Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Лестером» (20 октября).
  • Завтра, 16 октября, «Спартак» в 11-м туре РПЛ примет «Динамо».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Наполи Ребров Артем Мозес Виктор Бакаев Зелимхан Марадона Диего
Комментарии (8)
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portero
1634326468
Бакаев постоянно мяч передерживает и его уже никак не перевоспитать....
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NewLife
1634327082
Деды должны указать правильный путь.
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Plyash
1634329910
Бака,просмотри игры с Иньестой,Хави,Пирло.Похоже,ты ещё не потерян для большого футбола.
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Muhammed-666
1634356138
По мне вся проблема Бакаева то что он слишком много играет в пас. Если он больше брал игру на себя он приносил бы больше пользы команде
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хряк СМ
1634381845
Витя втыкать умеет, молодец, наш парень.
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