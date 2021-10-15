Ребров: «Во время матча с «Наполи» Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, что происходило в раздевалке команды во время последнего матча Лиги Европы против «Наполи» (3:2). Москвичи по ходу встречи уступали в счете.

«Я еще никогда не видел Виктора Мозеса таким заряженным, как в Неаполе. В перерыве он сказал Зелимхану Бакаеву: «Ты не Диего Марадона, играй в пас».

Андрей Ещенко добавил: «Бака, посмотри, как Лоренцо Инсинье играет. Принимает и во фланг отдает, принимает и во фланг отдает. Они не водятся, не пытаются обыграть всю команду в одиночку». Вообще подсказки Еща – особая тема. Несмотря на веселуху и смешки, он здорово в футболе разбирается, может указать ребятам на правильные вещи», – написал Ребров.