«Живая легенда». УЕФА и «Спартак» поздравили Тихонова с днем рождения

Бывшему футболисту сборной России Андрею Тихонову исполнился 51 год. Его не забыли поздравить «Спартак» и УЕФА.

«Поздравляем с днем рождения живую легенду «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова», – написала пресс-служба УЕФА.

Больше всего матчей в карьере Тихонов провел именно за «Спартак».

Тихонов выступал за сборную с 1996 по 2000 год.

В его активе 1 забитый гол в 29 матчах.

Блестящие передачи, победные голы и даже важный сейв в воротах!Лишь небольшая часть лучших моментов из карьеры легендарного Андрея Тихонова в «Спартаке» pic.twitter.com/8USTFFKz2r — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2021

Поздравляем с днем рождения живую легенду @fcsm_official и @TeamRussia Андрея ТихоноваСмотрим его знаменитый гол «Интеру» в 1998-м #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/jtMXWvBdJr — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 16, 2021

Сборная России поздравила Тихонова с днем рождения