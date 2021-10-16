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    «Живая легенда». УЕФА и «Спартак» поздравили Тихонова с днем рождения

    Бывшему футболисту сборной России Андрею Тихонову исполнился 51 год. Его не забыли поздравить «Спартак» и УЕФА.

    «Поздравляем с днем рождения живую легенду «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова», – написала пресс-служба УЕФА.

    • Больше всего матчей в карьере Тихонов провел именно за «Спартак».
    • Тихонов выступал за сборную с 1996 по 2000 год.
    • В его активе 1 забитый гол в 29 матчах.

    Сборная России поздравила Тихонова с днем рождения

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    16.10.2021 23:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +320

      NapaS 24 минуты назад

      Андрей, ты в наших сердцах навсегда!
      Спасибо, Легенда!

      0
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      Рейтинг: +8688

      playsh 1 час назад

      Андрюха,помним и любим.Удачи тебе во всём.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7914

      Fusballer 1 час назад

      Тихонов легенда! Не то что нынешние игрочишки!

      2
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      Рейтинг: +765

      Sancho010365 > Fusballer 1 час назад

      Настораживает, что забивают защитники Спартака. Хорошо, но не очень. Соболев запорол моменты, согласования нет конкретно с Ларсоном. Он играет на Соболева, а у того мяч путается в ногах причём в штрафной Динамо.

      1
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      Рейтинг: +765

      Sancho010365 1 час назад

      Андрей Тихонов, легенда Спартака! Как они зажигали с Ильёй Цымбаларём. Хочу его росту на тренерской работе, удачи! Самое главное здоровья!

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