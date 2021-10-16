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  • «Живая легенда». УЕФА и «Спартак» поздравили Тихонова с днем рождения

«Живая легенда». УЕФА и «Спартак» поздравили Тихонова с днем рождения

16 октября 2021, 23:30
8

Бывшему футболисту сборной России Андрею Тихонову исполнился 51 год. Его не забыли поздравить «Спартак» и УЕФА.

«Поздравляем с днем рождения живую легенду «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова», – написала пресс-служба УЕФА.

  • Больше всего матчей в карьере Тихонов провел именно за «Спартак».
  • Тихонов выступал за сборную с 1996 по 2000 год.
  • В его активе 1 забитый гол в 29 матчах.
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Сборная России поздравила Тихонова с днем рождения

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (8)
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Sancho010365
1634418503
Андрей Тихонов, легенда Спартака! Как они зажигали с Ильёй Цымбаларём. Хочу его росту на тренерской работе, удачи! Самое главное здоровья!
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Fusballer
1634418640
Тихонов легенда! Не то что нынешние игрочишки!
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Plyash
1634419652
Андрюха,помним и любим.Удачи тебе во всём.
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NapaS
1634423343
Андрей, ты в наших сердцах навсегда! Спасибо, Легенда!
Ответить
inzek
1634425811
мне пох на все УЕФА и прочих. он не многий кого можно назвать ЛЕГЕНДОЙ. просто браво
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Garrincha58
1634464992
за сборную забил один гол и это легенда??? просто смешно я согласен на легенду Спартака тут спору нет, но причём тут УЕФА
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d с
1634469707
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