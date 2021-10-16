«Живая легенда». УЕФА и «Спартак» поздравили Тихонова с днем рождения

Бывшему футболисту сборной России Андрею Тихонову исполнился 51 год. Его не забыли поздравить «Спартак» и УЕФА.
«Поздравляем с днем рождения живую легенду «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова», – написала пресс-служба УЕФА.
- Больше всего матчей в карьере Тихонов провел именно за «Спартак».
- Тихонов выступал за сборную с 1996 по 2000 год.
- В его активе 1 забитый гол в 29 матчах.
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Сборная России поздравила Тихонова с днем рождения
Источник: твиттер «Спартака»