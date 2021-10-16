«Живая легенда». УЕФА и «Спартак» поздравили Тихонова с днем рождения

Андрей, ты в наших сердцах навсегда!
Спасибо, Легенда!
Бывшему футболисту сборной России Андрею Тихонову исполнился 51 год. Его не забыли поздравить «Спартак» и УЕФА.
«Поздравляем с днем рождения живую легенду «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова», – написала пресс-служба УЕФА.
- Больше всего матчей в карьере Тихонов провел именно за «Спартак».
- Тихонов выступал за сборную с 1996 по 2000 год.
- В его активе 1 забитый гол в 29 матчах.
Блестящие передачи, победные голы и даже важный сейв в воротах!Лишь небольшая часть лучших моментов из карьеры легендарного Андрея Тихонова в «Спартаке» pic.twitter.com/8USTFFKz2r— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2021
Поздравляем с днем рождения живую легенду @fcsm_official и @TeamRussia Андрея ТихоноваСмотрим его знаменитый гол «Интеру» в 1998-м #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/jtMXWvBdJr— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 16, 2021
Сборная России поздравила Тихонова с днем рождения