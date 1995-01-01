Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Сборная России поздравила Тихонова с днем рождения

    Сегодня, 16 октября, бывшему игроку «Спартака» и сборной России Андрею Тихонову исполнился 51 год.

    Пресс-служба национальной команды поздравила футболиста в твиттере.

    «С днeм рождения, Андрей Тихонов! Экс-футболисту сборной сегодня исполняется 51 год. Здоровья и побед, Андрей Валерьевич!» – говорится в публикации.

    • Тихонов выступал за сборную с 1996 по 2000 год.
    • В его активе 1 забитый гол в 29 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21903

      vladimir-7 24 минуты назад

      В заглавии статьи и пишите: пресс-служба сборной России поздравила...,
      а игроки сборной и не знают кто такой Тихонов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Storm13 1 час назад

      С днём рождения, товарищ Андрей! Крепкого вам здоровья, заряда бодрости, сил и воли к новым победам, успехам и достижениям в дальнейшей работе!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90252
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67841
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru