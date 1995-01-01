Сборная России поздравила Тихонова с днем рождения

В заглавии статьи и пишите: пресс-служба сборной России поздравила...,
а игроки сборной и не знают кто такой Тихонов.
Сегодня, 16 октября, бывшему игроку «Спартака» и сборной России Андрею Тихонову исполнился 51 год.
Пресс-служба национальной команды поздравила футболиста в твиттере.
«С днeм рождения, Андрей Тихонов! Экс-футболисту сборной сегодня исполняется 51 год. Здоровья и побед, Андрей Валерьевич!» – говорится в публикации.
- Тихонов выступал за сборную с 1996 по 2000 год.
- В его активе 1 забитый гол в 29 матчах.
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