Сборная России поздравила Тихонова с днем рождения

Сегодня, 16 октября, бывшему игроку «Спартака» и сборной России Андрею Тихонову исполнился 51 год.

Пресс-служба национальной команды поздравила футболиста в твиттере.

«С днeм рождения, Андрей Тихонов! Экс-футболисту сборной сегодня исполняется 51 год. Здоровья и побед, Андрей Валерьевич!» – говорится в публикации.